«Биполярка и извинения»: Заявления Канье Уэста про нацизм назвали хайпом

Заявления американского рэпера Канье Уэста о симпатиях к Адольфу Гитлеру являются хайпом, но извинения смогут вновь открыть ему дорогу в Россию, предположил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

Уэст ранее написал в соцсети Х сообщения «я нацист» и «люблю Гитлера». После этого российские общественники попросили признать музыканта персоной нон грата в РФ. Вместе с тем в 2024 году в СМИ активно обсуждался возможный концерт эпатажного американского рэпера в России. Он даже приезжал в Москву летом на день рождение своего дизайнера Гоши Рубчинского, но не выступал. Финкельштейн считает, что еще рано ставить крест концерте Уэста в России.