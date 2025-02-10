«Биполярка и извинения»: Заявления Канье Уэста про нацизм назвали хайпом
Рэпер, скорее всего, извинится за слова о Гитлере, поскольку мог не понимать, что такое «нацизм» и работал с дизайнером Рубчинским, сказал в эфире НСН Евгений Финкельштейн.
Заявления американского рэпера Канье Уэста о симпатиях к Адольфу Гитлеру являются хайпом, но извинения смогут вновь открыть ему дорогу в Россию, предположил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Уэст ранее написал в соцсети Х сообщения «я нацист» и «люблю Гитлера». После этого российские общественники попросили признать музыканта персоной нон грата в РФ. Вместе с тем в 2024 году в СМИ активно обсуждался возможный концерт эпатажного американского рэпера в России. Он даже приезжал в Москву летом на день рождение своего дизайнера Гоши Рубчинского, но не выступал. Финкельштейн считает, что еще рано ставить крест концерте Уэста в России.
«Артисты живут в параллельной реальности. Я думаю, что он до конца не понимает слово "нацист" и что он в это вкладывает. Его брендом руководил еврей Рубчинский, к которому он прилетал в Россию на день рождения. Это единственный артист, который приехал в нашу страну и не побоялся. Если бы были профессиональные организаторы, его концерт бы уже состоялся. А то что она там написал в соцсетях… может быть, это биполярка или он не понимает слово «нацист», или хотел хайпануть, как обычно. Все артисты работают на хайпе! Он же уже извинялся (за антисемитские высказывания – прим. НСН) и сказал, что не это имел в виду», - сказал Финкельштейн.
По его словам, в России хотят выступить многие зарубежные музыканты, а также те, кто публиковал «черные квадраты» после начала СВО.
«Сегодня любого артиста, который приедет в Россию и даст концерт, на Западе запретят и накажут. Я знаю тысячи артистов, которые хотят приехать, но они говорят: давайте, сначала закончится СВО, иначе нас затравят и отменят концерты по всей Европе. Я знаю многих артистов, которые выложили "черные квадраты" и сейчас с ним выступают, но уже поменяли свое отношение и хотят вернуться. Сейчас идут военные действия и, порой, общественные организации выступают рупором вышестоящих инстанций. Если Канье Уэст извинится, все будет зависеть от того, как на этот вопрос будут смотреть российские власти. Человек может ошибаться, но это не значит, что артистов нужно запрещать по любой жалобе общественников», - заключил собеседник НСН.
Канье Уэст уже удалил свой аккаунт в соцсети Х. При этом на фоне скандальных заявлений Уэста российский дизайнер Гоша Рубчинский заявил о завершении сотрудничества с музыкантом. При этом он поблагодарил команду принадлежащего рэперу бренда Yeezy за уникальный опыт совместной работы, отмечает «Радиоточка НСН».
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