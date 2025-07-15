В свою очередь владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн в разговоре с НСН уточнил, что артисты не случайно запрашивают большой гонорар за дальние концерты.

«Сумма большая, но я знаю, что артисты не очень любят летать так далеко, потому просят такие большие деньги. Сумма в 23 миллиона рублей – хороший максимум, перелет тяжелый, поэтому директора артистов просят такие деньги. Не вижу в этом ничего страшного, это вопрос торговли и договоренности агентств», - сказал он.

В 2024 году в центре схожего скандала оказался исполнитель Шаман (Ярослав Дронов). За выступление на Дне города в Оренбурге он получил гонорар в 16 миллионов рублей. Некоторые местные жители назвали такие траты в пострадавшем от паводков регионе «пиром во время чумы», а депутат Госдумы Нина Останина предложила артисту отдать эти деньги жертвам наводнения. Однако певец не стал возвращать полученные средства, напоминает «Радиоточка НСН»

