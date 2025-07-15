Раздражают народ? Бородин и Финкельштейн поспорили о сахалинском гонораре Гагариной
Глава ФПБК Виталий Бородин назвал неприемлемым гонорар Гагариной за выступления на Сахалине, владелец «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн же допустил, что 23 миллиона рублей - хороший максимум.
Артисты, которые считают себя настоящими патриотами, в текущее непростое время спецоперации должны выступать бесплатно на патриотических общественных событиях, заявил НСН глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
Певица Полина Гагарина получит 23 миллиона за исполнение четырех песен на концерте на Сахалине в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над Японией, сообщил Telegram-канал Mash. Уточнялось также, что общие затраты на проведение концерта превысят 71 миллион рублей бюджетных средств, на праздник приедут Сергей Лазарев, Пелагея, Юлия Барановская и другие звезды. Информация взволновала общественников, однако позже Mash удалил публикацию. Бородин допустил, что не обошлось без участия административного ресурса.
«В случае с Mash, скорее всего, сработал административный ресурс. Нереально просто так удалить в таком издании какой-то пост, должно быть сверхъестественное указание. Мы звонили представителям Сахалинской области, ничего внятного они ответить не смогли. Сегодня официально отправим письмо, чтобы нам дали ответ по этому поводу. Сразу они никогда не отвечают, в течение 10 дней должны дать ответ, и мы поймем, что это было. Информация могла быть и фейком», - отметил он.
Вместе с тем собеседник НСН не исключил, что сведения Mash соответствуют действительности. В этом случае к артистам возникают вопросы, уверен Бородин.
«По данным Mash, Гагарина будет петь четыре песни. Это плюс-минус выступление на 16 минут. Получается, за 16 минут певица заработает 23 миллиона рублей. Понятно, что для артистов государственный бюджет – лакомый кусок. Все хотят зарабатывать, но не 23 миллиона рублей за 16 минут. Тем более там было заявлено патриотическое мероприятие, на таких событиях, на мой взгляд, артисты вообще должны выступать бесплатно. В этом случае нужно оплачивать дорогу, проживание, питание и все. Они же сегодня на чувстве патриотизма зарабатывают большие деньги. Идет спецоперация, постеснялись бы такие контракты выкладывать. Для чего это делать? Чтобы народ раздражать? Думаю, концерт отменят, народное порицание никто не отменял. Лучше бы Гагарина съездила на фронт. Мы ее там не видим и не слышим. Ее, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева мы видим только на сцене. Шаману надо отдать должное, он в отличие от них в зоне СВО бывал не раз», - подчеркнул он.
В свою очередь владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн в разговоре с НСН уточнил, что артисты не случайно запрашивают большой гонорар за дальние концерты.
«Сумма большая, но я знаю, что артисты не очень любят летать так далеко, потому просят такие большие деньги. Сумма в 23 миллиона рублей – хороший максимум, перелет тяжелый, поэтому директора артистов просят такие деньги. Не вижу в этом ничего страшного, это вопрос торговли и договоренности агентств», - сказал он.
В 2024 году в центре схожего скандала оказался исполнитель Шаман (Ярослав Дронов). За выступление на Дне города в Оренбурге он получил гонорар в 16 миллионов рублей. Некоторые местные жители назвали такие траты в пострадавшем от паводков регионе «пиром во время чумы», а депутат Госдумы Нина Останина предложила артисту отдать эти деньги жертвам наводнения. Однако певец не стал возвращать полученные средства, напоминает «Радиоточка НСН»
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