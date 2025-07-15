Писатели Сергей Лукьяненко и Мария Арбатова в беседе с НСН разошлись во мнениях, нужно ли в России «легализовать» профессию писателя.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в беседе с РИА Новости предложил законодательно закрепить в России профессию писателя. По его словам, такой профессии сейчас нет, поэтому писатели никак не защищены. Лукьяненко понравилось это предложение.