Объявлена дата премьеры фильма «Холоп 3»

Премьера фильма «Холоп 3» состоится в День России, 12 июня 2026 года. Как пишут «Ведомости», об этом заявил генпродюсер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян.

Кинотеатры ждут от «Холопа 3» миллиардных сборов

По его словам, действие третьей части франшизы развернется «в декорациях времен Петра I». Перевоспитывать будут целую семью, которую, по информации СМИ, сыграют Кристина Асмус и Павел Прилучный.

Также будет и герой первых двух фильмов Гриша, роль которого снова исполнит Милош Бикович. Режиссёром вновь выступит Клим Шипенко.

«Любовь к семье, к родине, ответственность за свои поступки, за потомков — вот, пожалуй, четыре основные мысли, которые закладываются в сюжет», - заключил Илоян.

Ранее сценаристка «Холопа» Дарья Грацевич заявила, что в Египте снимут ремейк российской комедии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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