Объявлена дата премьеры фильма «Холоп 3»

По его словам, действие третьей части франшизы развернется «в декорациях времен Петра I». Перевоспитывать будут целую семью, которую, по информации СМИ, сыграют Кристина Асмус и Павел Прилучный.

Также будет и герой первых двух фильмов Гриша, роль которого снова исполнит Милош Бикович. Режиссёром вновь выступит Клим Шипенко.

«Любовь к семье, к родине, ответственность за свои поступки, за потомков — вот, пожалуй, четыре основные мысли, которые закладываются в сюжет», - заключил Илоян.

Ранее сценаристка «Холопа» Дарья Грацевич заявила, что в Египте снимут ремейк российской комедии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

