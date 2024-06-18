«Совесть позволяет?» Родителей и депутатов возмутил оренбургский концерт Нюши за 5,6 млн

Вместо концерта для лучших выпускников школ Оренбургской области в 2024 году региональным властям стоило бы потратить дополнительные средства на компенсации для жителей, потерявшим имущество в результате паводка, заявила в беседе с НСН депутат Госдумы от региона, глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Сообщество «Совет родителей Оренбурга» направило обращения в прокуратуру, Министерство образования, администрацию Оренбурга с просьбой отменить концерт певицы Нюши (Анны Шурочкиной), сообщают местные СМИ. Артистка запросила за выступление перед школьниками региона гонорар в 5,6 миллиона рублей. Однако родители учеников заявили, что средства стоило бы потратить на ликвидацию последствий паводка. Останина отметила, что не видела обращения родителей, но готова поддержать его.

«Для меня самое главное – защита детей, которые стали жертвами этой катастрофы. Семьи действительно не получили выплаты. Министерство образования Оренбургской области продемонстрировало невнимание к проблемам старшеклассников. Педагоги обратились с просьбой не проводить итоговую аттестацию после девятого класса в тех школах, где были организованы пункты временного размещения, дети не учились, выполняли роль волонтеров. Эта аттестация не влияет на поступление в вузы, но в министерстве сказали – в Оренбурге всем довольны. На самом деле я, как депутат, получала кричащие письма. Стоят элементарные вопросы о том, как обуть и одеть детей, а вместо этого организовываем концерт певицы Нюши. Хватит пиров во время чумы!», - призвала она.