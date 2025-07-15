В Госдуме раскритиковали идею запретить студентам работать не по специальности
У выпускников не всегда есть возможность трудоустроиться по специальности. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
По его словам, он не согласен с идеей ректора МГУ Виктора Садовничего указывать в дипломе доступные выпускникам виды деятельности.
Смолин указал, что считает гораздо более приемлемым предложение министра науки и высшего образования Валерия Фалькова о трудоустройстве в соответствии с полученным образованием. Он привёл в пример депутатов Госдумы, указав, что ни один из них «не работает по специальности», но в соответствии с полученным образованием.
Также парламентарий подчеркнул, что вместо кнута следует использовать пряник.
«Выросло количество желающих поступать в педуниверситет, но это не помогает обеспечению школ учителями ... средняя зарплата учителя в РФ никак не компенсирует реальный уровень затрат труда. Поэтому часть выпускников... уходит в другие сферы», -заключил Смолин.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости сократить приём в столичные вузы абитуриентов из регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru