RADIO TAPOK станет вторым хедлайнером фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»

Рок-коллектив RADIO TAPOK выступит на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» в парке Москино.

26 июля RADIO TAPOK выступит на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» в кинопарке «Москино». На долгожданном летнем празднике гостей ждут два ярких дня атмосферных рок-концертов под открытым небом и развлечений для всей семьи.

«Наконец-то в городе – наши!»: Панк-рокеры F.P.G зажгут на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
«Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» набирает обороты – сегодня мы представляем второго хедлайнера. Фирменный стиль RADIO TAPOK и любовь к истории уже покорили тысячи слушателей. На волнах НАШЕго Радио треки этого артиста звучат особенно ярко, создавая настроение для аудитории на весь день. Всего на площадку выйдут более 15 артистов, внимательно следите за нашей афишей и приходите на фестиваль», – сказал программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.

Эту информацию подтвердил сам исполнитель.

«Всем привет! С вами RADIO TAPOK. Жду вас 26 июля на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ». Я дам большой и сочный металлический военно-исторический сет. В общем, скоро увидимся!» – обратился к слушателям музыкант.

По его словам, каждый зритель сможет окунуться в отечественную историю под тяжелые гитарные риффы! Концептуальная программа RADIO TAPOK будет состоять из лучших авторских работ на историческую тематику – «Высота 776», «Цусима», «Петропавловск» и других. Ну и, конечно же, всем полюбившиеся хиты артиста станут неотъемлемой частью этого большого московского фестиваля.

Найк Борзов пообещал «огненную» программу на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

Городской фестиваль подарит москвичам и гостям столицы незабываемые эмоции и впечатления. Приходите на фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» всей компанией – будем вместе петь любимые песни, танцевать и заряжаться драйвом до последней ноты. Обещаем: будет громко, весело и по-нашему – по-рокерски!

Ранее организаторами «НАШИ В ГОРОДЕ» были объявлены первый хедлайнер – группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым и первая тройка участников: рок-группа «ПилОт», панк-рокеры F.P.G и Найк Борзов. В ближайшее время будут объявлены и остальные участники.

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ФОТО: ММХ / НСН
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