По словам панк-рокера, никакого отдыха от творчества у F.P.G перед фестивалем не планируется, и работа идет постоянно.

«Мы всегда трудимся над созданием чего-то нового. Я просто не люблю хвастаться планами. Но скажу, что мы постоянно находимся в этом процессе, потому что жизнь – это творчество, творчество – это Жизнь! А отпуск и отдых – это для тех, кто устал. «Рок-н-ролл – это не работа», как сказал классик. То, чем мы занимаемся - это и есть самое лучшее времяпрепровождение», – признался он.

Оргкомитет фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» ранее объявил первых участников фестиваля: Найк Борзов, рок-группа ПилОт и панк-рокеры F.P.G. Хедлайнером станет группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым.



«НАШИ В ГОРОДЕ» – традиционный фестиваль «НАШЕго Радио» – впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.



Добраться до фестиваля можно на общественном городском транспорте от станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая».

