«Наконец-то в городе – наши!»: Панк-рокеры F.P.G зажгут на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
Вокалист панк-рок-группы F.P.G Антон «Пух» Павлов рассказал НСН, что выступит на фестивале с часовым концертом, в который войдут проверенные старые, а также новые песни.
Вокалист панк-рок-группы F.P.G Антон «Пух» Павлов заявил НСН, что отыграет на музыкальном фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» часовую программу.
Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» пройдет 26-27 июля в кинопарке «Москино». За два дня на сцене выступят 15 рок-групп, также гостям будут доступны встречи с актерами кино и множество развлечений для всей семьи, среди которых баскетбол, аэрохоккей, дартс, надувные батуты и аквагрим.
«Наконец-то в городе – Наши! Это очень здорово и мы будем рады видеть всех слушателей, знакомых с творчеством F.P.G и тех, кто еще не успел ознакомиться с ним, на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ». Мы сыграем горячо любимые, проверенные песни и, конечно же, прекрасные новые!» – пообещал музыкант.
По словам панк-рокера, никакого отдыха от творчества у F.P.G перед фестивалем не планируется, и работа идет постоянно.
«Мы всегда трудимся над созданием чего-то нового. Я просто не люблю хвастаться планами. Но скажу, что мы постоянно находимся в этом процессе, потому что жизнь – это творчество, творчество – это Жизнь! А отпуск и отдых – это для тех, кто устал. «Рок-н-ролл – это не работа», как сказал классик. То, чем мы занимаемся - это и есть самое лучшее времяпрепровождение», – признался он.
Оргкомитет фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» ранее объявил первых участников фестиваля: Найк Борзов, рок-группа ПилОт и панк-рокеры F.P.G. Хедлайнером станет группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым.
«НАШИ В ГОРОДЕ» – традиционный фестиваль «НАШЕго Радио» – впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.
Добраться до фестиваля можно на общественном городском транспорте от станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая».
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