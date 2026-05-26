В Госдуме исключили удары по Верховной раде и офису Зеленского
Под «центрами принятия решений» понимаются защищенные пункты управления украинской армии, командные центры различных родов войск и других силовых и государственных структур. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Он указал, что Верховная рада Украины не принимает решений о боевых действиях и не управляет войсками, а значит не является «центром принятия решений», по которому может быть нанесён удар.
Аналогичную оценку Картаполов дал и офису президента Украины Владимира Зеленского.
«Мы же все понимаем... Он сидит в бункере, а в офисе у него два охранника и пять уборщиц. Есть ли смысл тратить дорогостоящие боеприпасы на, по сути, пустое место», - сказал паламентарий.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Марко Рубио о начале ударов ВС РФ по объектам ВСУ в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Митрополита Илариона освободили в Чехии без предъявления обвинений
- Шойгу: Запад с 2022 года выделил Украине более $325 млрд на конфликт с Россией
- В Госдуме исключили удары по Верховной раде и офису Зеленского
- Хорошего не ждут: Почему рынок российских акций пробил дно
- Госдума разрешила арест имущества релокантов за правонарушения против РФ
- Роскомнадзор опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей у операторов
- Шойгу исключил случайность в ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
- В России назвали условие для снижения цен на такси
- Нарушают 80%: Требования к водителям такси назвали невыполнимыми
- Россиянам назвали главные проблемы старого жилищного фонда