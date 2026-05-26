В Госдуме исключили удары по Верховной раде и офису Зеленского

Он указал, что Верховная рада Украины не принимает решений о боевых действиях и не управляет войсками, а значит не является «центром принятия решений», по которому может быть нанесён удар.

Аналогичную оценку Картаполов дал и офису президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы же все понимаем... Он сидит в бункере, а в офисе у него два охранника и пять уборщиц. Есть ли смысл тратить дорогостоящие боеприпасы на, по сути, пустое место», - сказал паламентарий.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Марко Рубио о начале ударов ВС РФ по объектам ВСУ в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».