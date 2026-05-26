Хорошего не ждут: Почему рынок российских акций пробил дно

Дмитрий Голубовский заявил НСН, что только значительный рост цен на нефть стабилизирует ситуацию с дивидендами в 2027 году, а это возможно в случае ударов США по Ирану. 

Рынок российских акций приблизился к историческому дну, так как на котировки большое влияние оказывает политический трек, а ключевая ставка снижается не так быстро, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.

Объемы дивидендных выплат публичных эмитентов за 2025 год сократились почти на четверть, до 2 трлн рублей, пишет «Коммерсант». Главными причинами называют высокую ключевую ставку и ужесточение денежно-кредитной политики, из-за чего компании больше средств направляют на обслуживание долгов. Дополнительное давление на дивиденды оказало повышение налога на прибыль — особенно пострадали компании из нефтегазового и металлургического сектора. Голубовский уверен, что по итогу 2026 года ситуация не поменяется.

Финансовый аналитик назвал иллюзией пассивный доход по депозитам

«В этом году сильно лучше не будет, несмотря на то, что ставка снижается у нас. Дивиденды платят за прошлый год, поэтому умеренное смягчение денежной политики не будет быстро сказываться. У нас реальная доходность 8-9%, как и в прошлом году. В следующем году мы будем получать за этот год, поэтому опять все будет на таком уровне. Даже один из застройщиков у нас хотел обратиться к помощи государства, хотя эта отрасль не самая проблемная сегодня. Индекс Мосбиржи показывает, что никто улучшений не ждет, так как сейчас мы идем на дно. У нас нефть выросла, но акции не подросли, поэтому по историческим меркам российские акции адски недооценены. Поэтому инвесторы не ждут ничего хорошего», - объяснил он.

По его словам, только значительный рост цен на нефть стабилизирует ситуацию с дивидендами в 2027 году.

«Рынок акций поддерживали только разговоры о переговорах России и Украины, политический трек пока основной фактор на рынке. Если цены на нефть продолжат расти, это хорошо отразится на котировках российского рынка. А Иран уже пообещал, что так будет, учитывая риторику американского президента Дональда Трампа, который то заключает сделку, то снова атакует. Тогда в следующем году для компаний все будет получше, смогут заплатить дивиденды», - отметил он.

Крупнейшим плательщиком дивидендов остаётся Сбербанк. Высокие выплаты сохраняются у нефтегазовых компаний, хотя часть из них сократили выплаты в 2-4 раза. Публичные банки выплаты нарастили.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
