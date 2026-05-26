«В этом году сильно лучше не будет, несмотря на то, что ставка снижается у нас. Дивиденды платят за прошлый год, поэтому умеренное смягчение денежной политики не будет быстро сказываться. У нас реальная доходность 8-9%, как и в прошлом году. В следующем году мы будем получать за этот год, поэтому опять все будет на таком уровне. Даже один из застройщиков у нас хотел обратиться к помощи государства, хотя эта отрасль не самая проблемная сегодня. Индекс Мосбиржи показывает, что никто улучшений не ждет, так как сейчас мы идем на дно. У нас нефть выросла, но акции не подросли, поэтому по историческим меркам российские акции адски недооценены. Поэтому инвесторы не ждут ничего хорошего», - объяснил он.

По его словам, только значительный рост цен на нефть стабилизирует ситуацию с дивидендами в 2027 году.

«Рынок акций поддерживали только разговоры о переговорах России и Украины, политический трек пока основной фактор на рынке. Если цены на нефть продолжат расти, это хорошо отразится на котировках российского рынка. А Иран уже пообещал, что так будет, учитывая риторику американского президента Дональда Трампа, который то заключает сделку, то снова атакует. Тогда в следующем году для компаний все будет получше, смогут заплатить дивиденды», - отметил он.

Крупнейшим плательщиком дивидендов остаётся Сбербанк. Высокие выплаты сохраняются у нефтегазовых компаний, хотя часть из них сократили выплаты в 2-4 раза. Публичные банки выплаты нарастили.

