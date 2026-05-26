Хорошего не ждут: Почему рынок российских акций пробил дно
Дмитрий Голубовский заявил НСН, что только значительный рост цен на нефть стабилизирует ситуацию с дивидендами в 2027 году, а это возможно в случае ударов США по Ирану.
Рынок российских акций приблизился к историческому дну, так как на котировки большое влияние оказывает политический трек, а ключевая ставка снижается не так быстро, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.
Объемы дивидендных выплат публичных эмитентов за 2025 год сократились почти на четверть, до 2 трлн рублей, пишет «Коммерсант». Главными причинами называют высокую ключевую ставку и ужесточение денежно-кредитной политики, из-за чего компании больше средств направляют на обслуживание долгов. Дополнительное давление на дивиденды оказало повышение налога на прибыль — особенно пострадали компании из нефтегазового и металлургического сектора. Голубовский уверен, что по итогу 2026 года ситуация не поменяется.
«В этом году сильно лучше не будет, несмотря на то, что ставка снижается у нас. Дивиденды платят за прошлый год, поэтому умеренное смягчение денежной политики не будет быстро сказываться. У нас реальная доходность 8-9%, как и в прошлом году. В следующем году мы будем получать за этот год, поэтому опять все будет на таком уровне. Даже один из застройщиков у нас хотел обратиться к помощи государства, хотя эта отрасль не самая проблемная сегодня. Индекс Мосбиржи показывает, что никто улучшений не ждет, так как сейчас мы идем на дно. У нас нефть выросла, но акции не подросли, поэтому по историческим меркам российские акции адски недооценены. Поэтому инвесторы не ждут ничего хорошего», - объяснил он.
По его словам, только значительный рост цен на нефть стабилизирует ситуацию с дивидендами в 2027 году.
«Рынок акций поддерживали только разговоры о переговорах России и Украины, политический трек пока основной фактор на рынке. Если цены на нефть продолжат расти, это хорошо отразится на котировках российского рынка. А Иран уже пообещал, что так будет, учитывая риторику американского президента Дональда Трампа, который то заключает сделку, то снова атакует. Тогда в следующем году для компаний все будет получше, смогут заплатить дивиденды», - отметил он.
Крупнейшим плательщиком дивидендов остаётся Сбербанк. Высокие выплаты сохраняются у нефтегазовых компаний, хотя часть из них сократили выплаты в 2-4 раза. Публичные банки выплаты нарастили.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Митрополита Илариона освободили в Чехии без предъявления обвинений
- Шойгу: Запад с 2022 года выделил Украине более $325 млрд на конфликт с Россией
- В Госдуме исключили удары по Верховной раде и офису Зеленского
- Хорошего не ждут: Почему рынок российских акций пробил дно
- Госдума разрешила арест имущества релокантов за правонарушения против РФ
- Роскомнадзор опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей у операторов
- Шойгу исключил случайность в ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
- В России назвали условие для снижения цен на такси
- Нарушают 80%: Требования к водителям такси назвали невыполнимыми
- Россиянам назвали главные проблемы старого жилищного фонда