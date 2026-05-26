Госдума разрешила арест имущества релокантов за правонарушения против РФ

В список правонарушений внесли незаконное получение информации с ограниченным доступом, злоупотребление свободой массовой информации, нарушения в сфере распространения информации, нарушение порядка деятельности иноагента, а также производство и распространение экстремистских материалов.

Кроме того, в перечень попали публичное отождествление решений руководства СССР и нацистской Германии, дискредитация Вооружённых сил РФ, призывы к введению санкций против России и пропаганда нацистской символики.

Согласно принятому закону, в отношении релокантов, помимо заочных штрафов, теперь станет возможен арест имущества, в том числе денег на счетах.

Ранее в СМИ появилась информация, что Генпрокуратура РФ получила материалы о попытках релокантов вмешаться в выборы в Госдуму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

