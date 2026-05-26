Шойгу исключил случайность в ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске в Луганской народной республике не мог быть случайным. Как пишет RT, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он указал, что были нанесены несколько ударов по одному месту, а необходимое для этого оружие не может работать без «разведки, наведения и введения координат».

«То есть это не случайно. И я, кроме как террористическим актом, это назвать не могу», — заключил политик.

Удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске был нанесён в ночь на 22 мая, погиб 21 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ГУ МЧС России по ЛНР
