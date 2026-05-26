Шойгу исключил случайность в ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
Удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске в Луганской народной республике не мог быть случайным. Как пишет RT, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Он указал, что были нанесены несколько ударов по одному месту, а необходимое для этого оружие не может работать без «разведки, наведения и введения координат».
«То есть это не случайно. И я, кроме как террористическим актом, это назвать не могу», — заключил политик.
Удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске был нанесён в ночь на 22 мая, погиб 21 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме исключили удары по Верховной раде и офису Зеленского
- Хорошего не ждут: Почему рынок российских акций пробил дно
- Госдума разрешила арест имущества релокантов за правонарушения против РФ
- Роскомнадзор опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей у операторов
- Шойгу исключил случайность в ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
- В России назвали условие для снижения цен на такси
- Нарушают 80%: Требования к водителям такси назвали невыполнимыми
- Россиянам назвали главные проблемы старого жилищного фонда
- Депутат Лисовский предложил привлечь частные машины для работы в такси
- В Госдуме анонсировали изменения в работе водителей такси