«Ленинград» стал первым хедлайнером фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»

Группа «Ленинград» во главе с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым представит свои легендарные хиты на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет 26-27 июля в кинопарке «Москино», сообщили НСН в оргкомитете фестиваля.

«Что-то мы давненько не выступали в Москве на опен-эйре. 27 июля на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» в кинопарке «Москино» мы будем выступать с нашими лучшими песнями. Я очень этому рад. Встретимся там!» – обратился к зрителям Сергей Шнуров.