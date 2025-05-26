«Ленинград» стал первым хедлайнером фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»
Сергей Шнуров вместе с группой «Ленинград» впервые за долгое время выступит в Москве на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет 26-27 июля в кинопарке «Москино».
Группа «Ленинград» во главе с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым представит свои легендарные хиты на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет 26-27 июля в кинопарке «Москино», сообщили НСН в оргкомитете фестиваля.
«Что-то мы давненько не выступали в Москве на опен-эйре. 27 июля на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» в кинопарке «Москино» мы будем выступать с нашими лучшими песнями. Я очень этому рад. Встретимся там!» – обратился к зрителям Сергей Шнуров.
В свою очередь программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков заявил, что «Ленинград» – одна из лучших концертных и фестивальных групп России, которая умеет своей энергетикой зажечь любую площадку.
Помимо выступления «Ленинграда», в течение двух дней фестиваля гостей ждет насыщенная программа с участием ведущих российских групп. Концертные сеты каждого музыкального коллектива будут длиться более часа, всего выступят более 15 артистов.
Просторная локация, четкая логистика и необходимая инфраструктура позволят каждому посетителю провести теплые июльские деньки с любимой музыкой, зарядиться позитивом и отдохнуть на свежем воздухе. Имя следующего хедлайнера будет объявлено в ближайшее время.
«НАШИ В ГОРОДЕ» – традиционный фестиваль «НАШЕго Радио» – впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.
На площадках выступали такие знаковые музыканты, как Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Диана Арбенина, Светлана Сурганова, Валерий Сюткин, Сергей Бобунец, группы «Ария», «Пилот», «Секрет», «Ундервуд», «Мураками».
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