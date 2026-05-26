Роскомнадзор опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей у операторов

Отмечается, что в приказе регулятора говорится об IP-адресах, назначаемых используемому оператором связи и его пользователями на сети оборудованию. Эта информация и передаётся в Роскомнадзор.

«Данные о принадлежности конкретному пользователю этого оборудования или IP-адресов, то есть данные о пользователях, в ведомство не передаются», — говорится в сообщении.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи, не предоставивших данные об IP-адресах россиян, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

