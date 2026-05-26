Роскомнадзор опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей у операторов
Информация о якобы сборе Роскомнадзором IP-адресов пользователей операторов связи, а также получением данных, которые позволяют идентифицировать конкретных граждан, является недостоверной. Об этом со ссылкой на ведомство пишет Ura.ru.
Отмечается, что в приказе регулятора говорится об IP-адресах, назначаемых используемому оператором связи и его пользователями на сети оборудованию. Эта информация и передаётся в Роскомнадзор.
«Данные о принадлежности конкретному пользователю этого оборудования или IP-адресов, то есть данные о пользователях, в ведомство не передаются», — говорится в сообщении.
Ранее в российских СМИ появилась информация, что Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи, не предоставивших данные об IP-адресах россиян, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Шойгу: Запад с 2022 года выделил Украине более $325 млрд на конфликт с Россией
- В Госдуме исключили удары по Верховной раде и офису Зеленского
- Хорошего не ждут: Почему рынок российских акций пробил дно
- Госдума разрешила арест имущества релокантов за правонарушения против РФ
- Роскомнадзор опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей у операторов
- Шойгу исключил случайность в ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
- В России назвали условие для снижения цен на такси
- Нарушают 80%: Требования к водителям такси назвали невыполнимыми
- Россиянам назвали главные проблемы старого жилищного фонда
- Депутат Лисовский предложил привлечь частные машины для работы в такси