Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» пройдет 26-27 июля в кинопарке «Москино». За два дня на сцене выступят 15 рок-групп, также гостям будут доступны встречи с актерами кино и множество развлечений для всей семьи, среди которых баскетбол, аэрохоккей, дартс, надувные батуты и аквагрим. RADIO TAPOK станет хедлайнером первого дня фестиваля.



«Будет плотный метал и военно-историческая тематика, потому что я занимаюсь военно-историческими песнями с 2018 года. Сейчас пишу тематический альбом о Великой Отечественной войне, хочу включить в него восемь треков. В альбом войдут несколько синглов, которые уже выходили ранее, но они не все о Великой Отечественной. Выходила «Императрица», посвященная Екатерине Великой и походам Суворова, «Злой город» про оборону Козельска и «Фрау Черная смерть» про штурм Будапешта», - рассказал Абрамов.

Музыкант добавил, что провести фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» в кинопарке «Москино» - хорошая идея.

Оргкомитет ранее объявил первых участников фестиваля: ими стали Найк Борзов, рок-группа ПилОт и панк-рокеры F.P.G. В качестве хедлайнера второго дня фестиваля выступит группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым.