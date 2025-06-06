RADIO TAPOK сыграет метал про Великую отечественную на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

Группа RADIO TAPOK отыграет металлический военно-исторический сет на фестивале, рассказал НСН лидер коллектива Олег Абрамов.


Группа RADIO TAPOK выступит на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» 26 июля с песнями на военно-историческую тематику, рассказал НСН лидер коллектива Олег Абрамов.

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Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» пройдет 26-27 июля в кинопарке «Москино». За два дня на сцене выступят 15 рок-групп, также гостям будут доступны встречи с актерами кино и множество развлечений для всей семьи, среди которых баскетбол, аэрохоккей, дартс, надувные батуты и аквагрим. RADIO TAPOK станет хедлайнером первого дня фестиваля.

«Будет плотный метал и военно-историческая тематика, потому что я занимаюсь военно-историческими песнями с 2018 года. Сейчас пишу тематический альбом о Великой Отечественной войне, хочу включить в него восемь треков. В альбом войдут несколько синглов, которые уже выходили ранее, но они не все о Великой Отечественной. Выходила «Императрица», посвященная Екатерине Великой и походам Суворова, «Злой город» про оборону Козельска и «Фрау Черная смерть» про штурм Будапешта», - рассказал Абрамов.

Музыкант добавил, что провести фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» в кинопарке «Москино» - хорошая идея.

Оргкомитет ранее объявил первых участников фестиваля: ими стали Найк Борзов, рок-группа ПилОт и панк-рокеры F.P.G. В качестве хедлайнера второго дня фестиваля выступит группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым.

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«НАШИ В ГОРОДЕ» – традиционный фестиваль «НАШЕго Радио» – впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.

Добраться до фестиваля можно на общественном городском транспорте от станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая».

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ФОТО: группа Radio Tapok
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