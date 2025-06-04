«ПилОт» призвал зрителей фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» готовиться к отдыху на природе
Лидер группы Илья Кнабергоф заявил НСН, что место для фестиваля выбрано идеально – в парке «Москино» можно будет слушать музыку и участвовать в различных активностях.
Группа «ПилОт» станет участником музыкального фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет 26-27 июля в кинопарке «Москино». Лидер коллектива Илья Кнабенгоф в беседе с НСН заявил, что в парке можно будет не только слушать любимых артистов, но и устроить комфортабельный отдых на природе.
«Место для фестиваля подобрано идеально: оно современное, актуальное, позитивное. Там есть где покататься на великах, поваляться на лужайке, поискать с корзинкой грибы. Вообще отдохнуть, позагорать. Наверняка там продаётся какая-нибудь вкусная шаурма и есть удобная скамейка для сна - всё для комфортного времяпрепровождения. Да ещё и название красивое: «Москино»... Отдаёт старой хорошей Москвой 1930-х годов. Это шикарно, отличная атмосфера. Я считаю, прекрасное настроение будет у всех именно благодаря правильно выбранному месту», - заявил музыкант.
Группа «ПилОт» выступит на фестивале со своими проверенными хитами.
«У нас никогда не стояла задача развлекать публику, потому что мы никогда не чувствовали себя развлекательным ансамблем. Но на фестивалях обычно мы играем всем известные песни, хиты, чтобы народ, не особо напрягаясь, стоял, подпевал, радовался. Мне самому было бы интересно, придя на фестиваль, послушать от всех групп какие-то известные песни, которые на слуху, посмотреть все это вживую. Поэтому все будет без особых новшеств и премьер песен. Мы пройдемся по старым хитам, чтобы никого не напрягать», - рассказал Кнабенгоф.
Летом коллектив намерен завершить работу над новым альбомом.
«Мы приступаем ко второй части Марлезонского балета, ибо одна из песен - сингл под названием «Дыши» - уже записана и звучит на волнах «НАШЕго Радио». Четыре песни практически закончены уже, а следующие пять поступают в работу. Сейчас я пишу ноты для скрипичных партий, потому что в одной из композиций у нас задумана прямая отсылка к известному симфоническому произведению. Мы уже подобрали скрипачей из классического оркестра для этого», - добавил фронтмен.
Осенью у музыканта также планируется выход дополненного переиздания его книги «Кодекс человека».
В течение двух дней на для зрителей фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» выступят более 15 артистов. Кроме концерта легенд отечественного рока, гостей фестиваля ждут встречи с известными актерами и множество развлечений на одной площадке, в том числе баскетбол, аэрохоккей, дартс, надувные батуты и аквагрим.
На данный момент организаторы фестиваля объявили первых участников:. Это Найк Борзов, рок-группа ПилОт, панк-рокеры F.P.G. и группа «Ленинград» с Сергеем Шнуровым.
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