Осенью у музыканта также планируется выход дополненного переиздания его книги «Кодекс человека».

В течение двух дней на для зрителей фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» выступят более 15 артистов. Кроме концерта легенд отечественного рока, гостей фестиваля ждут встречи с известными актерами и множество развлечений на одной площадке, в том числе баскетбол, аэрохоккей, дартс, надувные батуты и аквагрим.

На данный момент организаторы фестиваля объявили первых участников:. Это Найк Борзов, рок-группа ПилОт, панк-рокеры F.P.G. и группа «Ленинград» с Сергеем Шнуровым.

