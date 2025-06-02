ПилОт, F.P.G и Найк Борзов зажгут на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

«Друзья, я рад объявить имена еще троих участников фестиваля. Их творчество давно любимо слушателями НАШЕго Радио, оно наполняет наши эфиры особым приподнятым настроением. Музыка НАШЕго безгранична – она живет не только в студии, но и на больших площадках под открытым небом, среди друзей, среди вас. Приходите в кинопарк «Москино» – проведем эти два дня насыщенно, весело и зажигательно. Следите за анонсами, впереди вас ждет еще много новых имен артистов», – сказал программный директор радиостанции НАШЕ Радио Игорь Паньков.

Ранее фестиваль объявил первого хедлайнера - им стала группа «Ленинград» во главе с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым.

В течение двух дней для зрителей на главной сцене площадки и киносцене выступят более 15 артистов. Кроме концерта легенд отечественного рока, гостей фестиваля ждут встречи с известными актерами и множество развлечений на одной площадке, среди которых баскетбол, аэрохоккей, дартс, надувные батуты и аквагрим.

«НАШИ В ГОРОДЕ» – традиционный фестиваль «НАШЕго Радио» – впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.



Добраться до фестиваля можно на общественном городском транспорте от станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая».