«Брокеры, которые выкупают сразу много билетов, нужны организаторам мероприятий. Но мы уперлись в то, что государство не очень понимает, как это контролировать. В прошлом году Большой театр сделал аукционы на «Щелкунчика», например. Это пример прозрачной схемы, деньги видны государству, а люди получают гарантию, что билеты не левые. Брокеры будут пытаться поменять закон, когда наценка ограничивается 10%. За это они будут гарантировать прозрачность и настоящие билеты. Создается возможность поменять этот закон. Я уверен, что от этого выиграют и организаторы – театры, организаторы концертов», - отметил он.

По его словам, эта практика сделает билеты доступнее, хоть и не дешевле, а театры, например, смогут больше зарабатывать.

«Во всем мире существует такая история, работает успешно. Я всегда положительно к этой идее относился. У нас особенность рынка в том, что большая часть денег, которые получают театры, это государственные деньги. В других странах не так. Билетным компаниям запретили брать дополнительную надбавку. Если эта тема будет урегулирована, если появится прозрачный механизм, людям будет удобнее. С одной стороны, люди смогут купить билет на мероприятие, на которое хотят пойти, пусть и дороже. С другой стороны, это будет иметь индикативную составляющую для организаторов. Государство сможет сказать театрам, что их билеты прекрасно продаются на вторичном рынке по более высокой цене. Они смогут скорректировать цены и больше зарабатывать», - пояснил он.

Платформам по перепродаже билетов невыгодно объединяться в ассоциацию вторичного рынка, заявила НСН директор по развитию бизнеса компании «Интикетс» Оксана Полевская.

