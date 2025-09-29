Заработают все: Билетные сервисы хотят отменить ограничение наценки в 10%

Бывший гендиректор билетного сервиса «Ticketland» Виталий Виноградов заявил НСН, что брокеры, которые выкупают сразу много билетов, нужны организаторам концертов и театрам. 

Билетные брокеры объединяются в новую ассоциацию, чтобы отменить ограничение наценок на билеты в 10%, заявил НСН бывший гендиректор билетного сервиса «Ticketland» Виталий Виноградов.

Билетные брокеры объединяются в новую ассоциацию — вторичного билетного рынка, среди ее участников — крупная платформа перепродажи Portalbilet, пишет «Коммерсант». Согласно статье 52 ФЗ «Основы законодательства РФ о культуре», такие компании не имеют права устанавливать наценку на билеты больше 10% и должны заключить договор с организатором мероприятия. Виноградов уверен, что ограничение наценки попробуют отменить.

«Брокеры, которые выкупают сразу много билетов, нужны организаторам мероприятий. Но мы уперлись в то, что государство не очень понимает, как это контролировать. В прошлом году Большой театр сделал аукционы на «Щелкунчика», например. Это пример прозрачной схемы, деньги видны государству, а люди получают гарантию, что билеты не левые. Брокеры будут пытаться поменять закон, когда наценка ограничивается 10%. За это они будут гарантировать прозрачность и настоящие билеты. Создается возможность поменять этот закон. Я уверен, что от этого выиграют и организаторы – театры, организаторы концертов», - отметил он.

По его словам, эта практика сделает билеты доступнее, хоть и не дешевле, а театры, например, смогут больше зарабатывать.

«Во всем мире существует такая история, работает успешно. Я всегда положительно к этой идее относился. У нас особенность рынка в том, что большая часть денег, которые получают театры, это государственные деньги. В других странах не так. Билетным компаниям запретили брать дополнительную надбавку. Если эта тема будет урегулирована, если появится прозрачный механизм, людям будет удобнее. С одной стороны, люди смогут купить билет на мероприятие, на которое хотят пойти, пусть и дороже. С другой стороны, это будет иметь индикативную составляющую для организаторов. Государство сможет сказать театрам, что их билеты прекрасно продаются на вторичном рынке по более высокой цене. Они смогут скорректировать цены и больше зарабатывать», - пояснил он.

Платформам по перепродаже билетов невыгодно объединяться в ассоциацию вторичного рынка, заявила НСН директор по развитию бизнеса компании «Интикетс» Оксана Полевская.

ФОТО: РИА Новости / Михаил Патлис
