Протеже Шамана захотел выступить на следующем «Интервидении»
Шаман не отказался от победы в «Интервидении», он уступил место другим конкурсантам, сказал спецкору НСН Никита Осин.
Артист продюсерского центра заслуженного артиста России Шамана (Ярослав Дронов) Никита Осин признался спецкору НСН, что ему было бы интересно поучаствовать в международном песенном конкурсе «Интервидение» в следующем году.
Напомним, «Интервидение» состоялось 20 сентября в Москве. Российский исполнитель Шаман после выступления отказался от оценок, чем вызвал недоумение автора его песни на конкурсе продюсера и композитора Максима Фадеева.
«Я не знаю, пойдет ли Шаман второй раз на "Интервидение". Мы с ним это не обсуждали. Лично мне было бы интересно поучаствовать в этом конкурсе. В том, что он отказался от оценивания своего номера на конкурсе, нет никакой сдачи. Это был знак гостеприимства. Он не отказался, он уступил место другим конкурсантам. Я заранее не знал, что он так поступит. В момент финала конкурса я был в зале, наблюдал за всем. Когда Шаман призвал жюри не оценивать его номер, меня просто омурашило», - рассказал спецкору НСН Осин на праздновании Дня рождения Шамана в Кремлевском дворце.
Осин также признался, что при знакомстве был поражен искренностью и добротой Шамана.
«Когда я только познакомился с Ярославом, он меня заценил в первую очередь своей добротой и искренностью. Мне кажется, что в феномене его популярности сочетаются несколько моментов: трудолюбие, искренность, доброта, музыкальность и талант. Все соединилось в одном», - отметил собеседник НСН.
Отвечая на вопрос журналистов, предлагал ли Шаман ему взять псевдоним, Осин раскрыл, почему выступает под своим именем.
«Он мне сказал, что если бы был плохим продюсером, он бы сделал мне псевдоним, а по окончании контракта этот псевдоним бы у меня забрал. Имя есть имя. Это дружба», - указал музыкант.
Ранее народный артист России Григорий Лепс признался журналистам, что Шаман уже пригласил его на свою свадьбу.
