Протеже Шамана захотел выступить на следующем «Интервидении»

Осин также признался, что при знакомстве был поражен искренностью и добротой Шамана.

«Когда я только познакомился с Ярославом, он меня заценил в первую очередь своей добротой и искренностью. Мне кажется, что в феномене его популярности сочетаются несколько моментов: трудолюбие, искренность, доброта, музыкальность и талант. Все соединилось в одном», - отметил собеседник НСН.

Отвечая на вопрос журналистов, предлагал ли Шаман ему взять псевдоним, Осин раскрыл, почему выступает под своим именем.

«Он мне сказал, что если бы был плохим продюсером, он бы сделал мне псевдоним, а по окончании контракта этот псевдоним бы у меня забрал. Имя есть имя. Это дружба», - указал музыкант.

Ранее народный артист России Григорий Лепс признался журналистам, что Шаман уже пригласил его на свою свадьбу.

