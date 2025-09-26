«Его слова — водица!»: Бузова оценила отказ Шамана от оценок на «Интервидении»
Певица и телеведущая Ольга Бузова высказалась об участии певца, заслуженного артиста РФ Шамана (Ярослава Дронова) в музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом телезвезда рассказала Telegram-каналу «Звездач».
Ранее Шаман представил Россию на конкурсе, исполнив песню «Прямо по сердцу», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом исполнитель оказался от оценок жюри, назвав выступление вне конкурса жестом гостеприимства и широты русской души.
«Если ты участвуешь, то нужно идти до конца! Он же так поет в своей песне "Я — русский"?! Получается, его слова — водица? Мне очень странно это… Все так болели за него, такой номер был и песня хорошая», — возмутилась Бузова.
Артистка предположила, что «идти до конца» нужно было другому человеку.
