Бенедикт Камбербэтч не стал исключать возвращения к роли Шерлока Холмса

В ответ на прямой вопрос он сдержанно заметил: «Никогда не говори никогда».

Говоря о сериале, Камбербэтч с теплотой отозвался о мире, созданном сценаристами Стивеном Моффатом и Марком Гэтиссом на основе классических романов. Актер отметил увлеченность поклонников: их внимание к деталям, поиск «пасхальных яиц», анализ персонажей и бережное отношение к канону.

Помимо обсуждения «Шерлока», Камбербэтч затронул тревожащую его тему — внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в сферу творчества. Актер признался, что нынешние тенденции в развитии ИИ вызывают у него чувство подавленности. По мнению Камбербэтча, есть опасность, что человечество рискует утратить суть человеческого — уязвимость, спонтанность и несовершенство, которые как раз и порождают напряжение, конфликт и ту самую творческую искру.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская заявила, что фильм «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли — фестивальное, авторское кино и не может претендовать на серьезные сборы в России.

