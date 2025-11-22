«Сенсаций не ждите»: Шаман раскрыл детали грядущей свадьбы с Мизулиной
Шаман заявил журналистам, что они с Мизулиной не будут делать пышную свадьбу.
Заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) признался журналистам, что они с супругой Екатериной Мизулиной не будут устраивать пышную свадьбу.
«Мы не планируем делать шумную свадьбу. Думаю, она состоится в следующем году. Мы планируем организовать закрытое мероприятие, где будут самые близкие люди. Посидим по-родственному, без гулянок, без СМИ, фотокамер и телефонов. Сенсаций не ждите, все будет спокойно, по-тихому», - приводит слова артиста спецкор НСН.
Мизулина, в свою очередь, отметила, что сейчас не время для пышных торжеств.
«Не та ситуация, чтобы широко отмечать какие-то праздники. Мы решили, что сейчас не то время. Ребята наши гибнут на фронте... Поэтому мы тихо и спокойно отметим дома», - сказала Мизулина на праздновании Дня рождения Шамана в Кремлевском дворце.
Шаман и Мизулина расписались 5 ноября 2025 года в Донецке. Церемония прошла в закрытом формате, молодожены выбрали сдержанные образы и отказались от традиционных свадебных нарядов.
Шаману 22 ноября исполняется 34 года. Юбилейные концерты с программой «SHAMAN. 30 лет на сцене» пройдут в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября. Ранее народный артист России Григорий Лепс признался журналистам, что Шаман уже пригласил его на свою свадьбу.
