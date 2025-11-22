«Не та ситуация, чтобы широко отмечать какие-то праздники. Мы решили, что сейчас не то время. Ребята наши гибнут на фронте... Поэтому мы тихо и спокойно отметим дома», - сказала Мизулина на праздновании Дня рождения Шамана в Кремлевском дворце.

Шаман и Мизулина расписались 5 ноября 2025 года в Донецке. Церемония прошла в закрытом формате, молодожены выбрали сдержанные образы и отказались от традиционных свадебных нарядов.

Шаману 22 ноября исполняется 34 года. Юбилейные концерты с программой «SHAMAN. 30 лет на сцене» пройдут в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября. Ранее народный артист России Григорий Лепс признался журналистам, что Шаман уже пригласил его на свою свадьбу.