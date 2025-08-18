Промоутер Финкельштейн рассказал о «потеплении» западных артистов к России
Иностранные артисты хотят приехать в Россию и сделают это, как только будут решены проблемы с логистикой и визами, сказал НСН Евгений Финкельштейн.
Многие иностранные артисты хотят приехать в Россию со своим шоу, однако сейчас это осложняется логистикой, проблемами с визами и перелетами, а также европейскими политиками-хейтерами, сказал в эфире НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, добавив, что российские промоутеры очень ждут зарубежных звезд.
«Потепление отношений с артистами уже происходит. Многие иностранцы, особенно американцы, с удовольствием хотят приехать в Россию. Однако не все так просто: существуют проблемы с визами, с перелетами, а также дорогостоящая логистика. Иностранцы, которые к нам приезжают, обычно едут в тур. Они везут с собой свет, звук, оборудование, сцену и так далее. Сейчас из-за закрытия границ есть определенные проблемы. Я уверен, что как только завершится конфликт на Украине, огромное количество артистов захотят приехать в Россию. Отношение к России в Европе кардинально меняется. Однако, пока существуют европейские политики-хейтеры, концерты артистов, которые захотят выступить в России, будут отменяться в Европе. Я все же уверен, что в ближайшее время все наладится», - сказал собеседник НСН.
По его словам, привоз иностранных артистов в Россию раньше исчислялся миллионами долларов, однако в современных реалиях дело вовсе не в деньгах.
«Безусловно, все хотят зарабатывать деньги. Мы не имеем права разглашать детали контактов, но приезд больших звезд исчислялся миллионами долларов. Но сейчас вопрос все равно не в цене, а в логистике. Раньше артисты, которые выступали в Хельсинки, заезжали в Петербург, оттуда ехали в Москву, потом - в Минск и так далее. Так были устроены европейские туры Мадонны, Леди Гаги, Rolling Stones и так далее. Если мы сейчас позовем кого-то из артистов первой величины, то концерты будут проводиться на местном оборудовании, из-за чего шоу будет совсем не таким, как его видят в Европе. Конечно, у артистов есть райдеры, которые в России могут выполнить, но декорации и так далее все-таки требуют транспортировки», - отметил Финкельштейн.
Он выразил уверенность, что иностранные артисты, выступающие ранее в России и работавшие с российскими специалистами, вернутся к ним же, однако молодые промоутеры могут попытаться бороться за звезд рублем.
«Шоу-бизнес - закрытый клуб: те люди, которые раньше работали с иностранцами, они, скорее всего, и будут работать. Какие-то новые игроки могут работать с молодыми рэперами. Либо же молодежь должна будет переплачивать много денег, чтобы урвать себе звезду, что отразится на конечном покупателе. Это не очень хорошо. Мы ждем возвращения иностранцев», - заключил эксперт.
Ранее стало известно, что россияне в 2025 году чаще всего покупали билеты на концерты мировых звезд, проходящие в странах СНГ и ОАЭ. Об этом в интервью НСН рассказал директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.
