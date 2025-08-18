Он выразил уверенность, что иностранные артисты, выступающие ранее в России и работавшие с российскими специалистами, вернутся к ним же, однако молодые промоутеры могут попытаться бороться за звезд рублем.



«Шоу-бизнес - закрытый клуб: те люди, которые раньше работали с иностранцами, они, скорее всего, и будут работать. Какие-то новые игроки могут работать с молодыми рэперами. Либо же молодежь должна будет переплачивать много денег, чтобы урвать себе звезду, что отразится на конечном покупателе. Это не очень хорошо. Мы ждем возвращения иностранцев», - заключил эксперт.

Ранее стало известно, что россияне в 2025 году чаще всего покупали билеты на концерты мировых звезд, проходящие в странах СНГ и ОАЭ. Об этом в интервью НСН рассказал директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.

