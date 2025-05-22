Промоутеры раскрыли, почему европейский тур металлистов As I Lay Dying начнётся в России
Американская группа As I Lay Dying начнет гастрольный тур в Москве по логистическим соображениям, рассказали НСН промоутеры выступлений Global East Talent.
Для лидера и вокалиста американской металкор-группы As I Lay Dying Тима Ламбезиса самое главное - поклонники его творчества, и не важно, из какой они страны, рассказали НСН в промоутерской компании Global East Talent, которая организовывает три концерта легендарных металлистов в России.
As I Lay Dying стали первой за три года американской рок-группой, подтвердившей выступления в РФ. Концерты в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге намечены на 30, 31 октября и 1 ноября соответственно. Информация подтверждена на официальном сайте группы: именно с концертов в России начнется европейский тур As I Lay Dying, который продолжится выступлениями в Будапеште, Братиславе, Любляне и других городах. В Global East Talent рассказали, что скоро поклонники коллектива узнают имена новых участников.
«Сотрудничество с группой было взаимной инициативой. Для Тима самое главное - это поклонники его творчества, и не важно, в какой стране они находятся. Россия стоит в начале тура исключительно по логистическим причинам, не стоит искать тут скрытый смысл. Кроме того, совсем скоро будут объявлены имена нового состава команды. Уверены, обновленный лайн-ап порадует всех поклонников рок-музыки. Мы не уполномочены делать преждевременных анонсов на этот счет, ожидайте новостей от коллектива», - заявили промоутеры.
В последнее время промоутеры пытаются привезти в Россию американских рэперов, но чаще всего безуспешно. Организаторы выступления As I Lay Dying отметили, что в контракте с любым артистом прописываются риски срыва концертов, и их договор с металлистами не является исключением.
Промоутеры также объяснили непростую логистику концертов группы. По их словам, все дело в часовых поясах, грамотно используя которые можно выиграть драгоценное время.
«Артисты отправятся после Москвы в Екатеринбург из-за рейсов и часовых поясов. Разница между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом два часа. Вы можете вылететь в 10 утра, выиграть два часа в полете за счет часовых поясов и не опоздать на саундчек. А в обратную сторону - вы теряете два часа. Вот и весь секрет», - рассказали НСН в пресс-службе промоутерского агентства.
В Global East Talent также поделились, что ведут переговоры о концертах в России как минимум с четырьмя иностранными артистами.
«На то они и «планы», что сейчас мы не можем ничего озвучить конкретного. Но на данный момент Global East Talent ведут переговоры по гастролям в России как минимум с четырьмя крупными международными артистами», - добавили в агентстве.
Ранее глава концертного агентства Say Agency Анна Субчева рассказала НСН, что переговоры с американским рэпером Akon (Алиан Дамала Тиам) о его выступлении в Москве велись менее четырех месяцев.
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