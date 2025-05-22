Промоутеры раскрыли, почему европейский тур металлистов As I Lay Dying начнётся в России

В последнее время промоутеры пытаются привезти в Россию американских рэперов, но чаще всего безуспешно. Организаторы выступления As I Lay Dying отметили, что в контракте с любым артистом прописываются риски срыва концертов, и их договор с металлистами не является исключением.

Промоутеры также объяснили непростую логистику концертов группы. По их словам, все дело в часовых поясах, грамотно используя которые можно выиграть драгоценное время.

«Артисты отправятся после Москвы в Екатеринбург из-за рейсов и часовых поясов. Разница между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом два часа. Вы можете вылететь в 10 утра, выиграть два часа в полете за счет часовых поясов и не опоздать на саундчек. А в обратную сторону - вы теряете два часа. Вот и весь секрет», - рассказали НСН в пресс-службе промоутерского агентства.