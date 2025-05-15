Группа Oasis не планирует больше выпускать новую музыку и выступать на концертах
Группа Oasis не планирует выпускать новую музыку и выступать на концертах после своего реюнион-тура, заявил менеджер коллектива Алек МакКинли в интервью Music Week.
Он напомнил, что он пройдет с июля по ноябрь 2025 года. По словам МакКинли, запланирован 41 концерт в Великобритании, Ирландии, Северной Америке, Океании и Южной Америке.
«Это определенно последний раз. Для преданных поклонников их творчества - это последний шанс услышать музыку вживую», — добавил он.
Ранее Лиам Галлахер рассказал, куда потратит гонорар от воссоединения Oasis, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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