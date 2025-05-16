«Рок-гимны и личная исповедь»: Симфонические шоу при свечах назвали новым трендом

Симфонические шоу сегодня стали трендом, при этом в них по-новому раскрывается рок-музыка, заявил в интервью НСН создатель шоу симфонических концертов при свечах Lumisfera, продюсер Артем Миронов.

- Насколько востребован сейчас жанр симфонических шоу? Есть ли у вас конкуренты? Что вы видите в трендах 2025 года?

- Востребован как никогда. Люди устали от перегрузки цифровой эпохи и тянутся к искусству, у которого есть фундамент, которое дышит. Симфоническое шоу — это не просто тренд, это трансформация общества. Мы видим, как зумеры приходят на Кадышеву, а взрослые — на наши шоу. Это всё звенья одного процесса: поиск фундаментального культурного якоря. И это будет только набирать силу. А конкуренция? Она есть, и это хорошо. Но мы уверены в своём пути. У нас — искусство атмосферы. Это то, что почти невозможно скопировать, потому что это не про стандарты, а про продолжение нас, нашей правды.