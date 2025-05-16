«Рок-гимны и личная исповедь»: Симфонические шоу при свечах назвали новым трендом
Зумеры на Кадышевой и шоу тысяч свечей – это звенья одной цепи, а «Беспечный ангел» и другие рок-хиты раскрывают в этом формате параллельные реальности артистов, сказал в эфире НСН Артем Миронов.
Симфонические шоу сегодня стали трендом, при этом в них по-новому раскрывается рок-музыка, заявил в интервью НСН создатель шоу симфонических концертов при свечах Lumisfera, продюсер Артем Миронов.
- Насколько востребован сейчас жанр симфонических шоу? Есть ли у вас конкуренты? Что вы видите в трендах 2025 года?
- Востребован как никогда. Люди устали от перегрузки цифровой эпохи и тянутся к искусству, у которого есть фундамент, которое дышит. Симфоническое шоу — это не просто тренд, это трансформация общества. Мы видим, как зумеры приходят на Кадышеву, а взрослые — на наши шоу. Это всё звенья одного процесса: поиск фундаментального культурного якоря. И это будет только набирать силу. А конкуренция? Она есть, и это хорошо. Но мы уверены в своём пути. У нас — искусство атмосферы. Это то, что почти невозможно скопировать, потому что это не про стандарты, а про продолжение нас, нашей правды.
- Кто придумал использовать свечи вместо света на концертах? Вы называли своё шоу «коллективным Антуаном де Сент-Экзюпери», оправдано ли это сравнение сейчас?
- Я думаю, идея концерта при свечах появилась в день, когда изобрели саму свечу. Но наша находка в другом – мы превратили тысячи свечей в инструмент создания атмосферы. Мы сделали искусство атмосферы на концертах нашим главным фокусом внимания, нашим служением и ремеслом, в котором мы считаем себя лучшими. И именно в этой атмосфере человек вдруг видит себя — не делового, не уставшего, а настоящего, своего Маленького принца. Я считаю, что он тем и прекрасен, что никогда не взрослеет – он одновременно и по-детски, и по-королевски охраняет базовые настройки человека, и этим спасает наш мир снова и снова.
- В рамках шоу Lumisfera вы проводили симфонические концерты при свечах на музыку Coldplay, Beatles, Queen, Pink Floyd, Beyoncе и других. Как выбираете репертуар? Заходит ли публике тяжёлая музыка?
- На концерты Lumisfera приходят не просто за музыкой — за особым эмоциональным переживанием. Это и есть наша суть, наша интонация. У нас — свой почерк: каждое шоу превращается в диалог зрителя с собой настоящим, или с той версией себя, что осталась подростком, слушавшим рок и верившим в силу бунта. Музыка становится триггером памяти или мечты. Даже самые мощные рок-хиты в исполнении оркестра звучат, как мелодии души. Они обволакивают, проникают внутрь, и главное испытание на наших рок-программах — не музыка, а умение сдержать слёзы. Потому что звучит знакомое, но звучит иначе, и это «иначе» попадает прямо в сердце.
- Кто из российских рокеров, на ваш взгляд, мог бы органично звучать при свечах — Кинчев, Бутусов, Сукачев, Арбенина или «Ария»?
- Вы назвали по-настоящему ярких и глубоких артистов — уверен, что с каждым из них мы можем сделать неповторимый по эмоциям концерт. Такой концерт — это не про драйв в его привычной форме, а про момент, когда вроде бы полностью понятный рок-гимн становится личной, почти интимной исповедью. При свете тысяч свечей смысл песен обнажается, в каждой строчке слышится то, что в обычной громкости ускользает. Представьте себе «Беспечного ангела» в звучащей тишине, где слышно дыхание зала и биение сердца под кожаной курткой. Это было бы потрясение другого рода. И да — это стоит сделать.
- Можно ли сравнить Lumisfera с симфо-шоу рок- и метлал-групп вроде «Эпидемии» или «Lumen»?
- Сравнить — можно, но не ради соперничества, а ради различий. В нашем формате как будто проявляются новые слои сложных смыслов, параллельной реальности артиста, создавшего великую песню. Симфо-рок концерты масштабны, энергетичны, звуковая волна бьёт в грудь. В Lumisfera всё звучит тише, мягче, интимнее, но при этом сердца зрителей бьются чаще. Потому что музыка в этой неповторимой атмосфере — это разговор, это не просто шоу, а пространство смысла и света. Я сейчас отвечаю вам, а сам уже рисую в голове новые рок-программы. Это вдохновляет.
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