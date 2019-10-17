Пригожин обвинил Кормухину в «приватизации» песни Цоя и недостойном поведении
Продюсер заявил НСН, что защищает артистов вне зависимости от жанровой принадлежности, а «по совести и чести».
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал «несусветной глупостью» иск певицы Ольги Кормухиной в адрес исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе. Напомним, причиной спора стала аранжировка песни группы «Кино» «Кукушка», авторства Кормухиной, которую, по её словам, певица украла у неё в 2015 году.
В ответ Кормухина в эфире НСН обвинила продюсера в ангажированности. По её словам, об этой черте Пригожина её предупреждали накануне, посоветовав взять его в союзники, пока это не сделала другая сторона.
«У нас, у рокеров, принято самим за себя отвечать и за свои поступки, а противоположная сторона прячется за чужие спины, но не очень надёжно. Поэтому я считаю, что это не против меня, а против них самих. Удачи вам ребята дальше!» — заявила певица.
Продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, в эфире НСН искренне удивился обвинениям Кормухиной.
«А в чём моя ангажированность? Я не являюсь её продюсером, даже близким другом. Вы ей напомните, что я муж и продюсер певицы Валерии, человек с собственным независимым мнением. Я, между прочим, нигде её не оскорблял. Какая моя заинтересованность в интересах Полины Гагариной?» — возмутился Пригожин.
Также он нашёл несостоятельным довод Кормухиной насчёт того, что поп-исполнители «прячутся за чужими спинами», в то время как рок-тусовка защищает свои интересы самостоятельно. Продюсер заверил НСН, что он за правду, вне зависимости от жанровой принадлежности человека, её изрекающего. Кроме того, Пригожин поставил певице в вину то, что она пытается «приватизировать» песню Цоя.
«Я не заступаюсь за поп или рок-исполнителя, я заступаюсь по совести и по чести. Если говорит объективно, а в чём скандал? Полина Гагарина в новом поколении одна из самых талантливых, поющих, вокально образованных, красивых девушек. Я отношусь к ней с уважением и пиететом, и не только я. Ольга Кормухина — давно известная певица. Но песня в её исполнении — “Кукушка” — это же не её песня, она же её не приватизировала? Это не её собственность, её могут петь даже официанты любого ресторана. Запретить петь такую песню нельзя, Виктор Цой стал народным автором, его любят все, вне зависимости от принадлежности к какому-то жанру. Ну, давайте сейчас пристыдим группу Metallica, которая вспомнила группу “Кино” на концерте в Лужниках! Это глупость!» — заявил Пригожин.
Также он указал Кормухиной на её поведение во время одного культурного мероприятия, недостойное, по его мнению, публичного человека. Именно в таких ситуациях проявляется человеческая натура, определяющая отношение окружающих, а жанры здесь не при чём, подчеркнул продюсер.
«Мы были на одном культурном мероприятии, и пели выдающиеся исполнители. И когда она [Кормухина] вышла на сцену, она так небрежно сказала — вот тут сейчас всякая херота пела, вот сейчас я вам спою. Это что за отношение такое? Ей что, можно так? И, кстати, напомню — 150 миллионов просмотров у Полины Гагариной, и её голос звучит в фильме “Битва за Севастополь”, и она напомнила целому поколению молодёжи, которое воспринимает в её исполнении песню “Кукушка”! Я не делю людей на жанры, я делю людей на их отношение к соблюдению человеческих принципов. Знаете, что такое рок — андеграундная музыка? Они, почему-то, находясь в подвале, решили возвысить себя до уровня бога. В чём претензия к Гагариной? Она вообще не скандальный человек. Они хотят что, чтобы я промолчал? Здесь вопрос объективности», — заключил Пригожин.
Напомним, Ольга Кормухина подала в суд на актрису, поп-исполнительницу Полину Гагарину. В своём иске Заслуженная артистка России требует прекратить нарушения авторского права. Как рассказала Кормухина в интервью НСН, поводом для обращения в судебную инстанцию стала кража аранжировки песни «Кукушка» Виктора Цоя. Певица записала кавер-версию этой композиции группы «Кино» в 2011 году для большого проекта канала «Россия», посвященного 50-летию Цоя, а в 2015-м вышел фильм «Битва за Севастополь» с саундтреком в исполнении Гагариной. В композиции Кормухина узнала собственную аранжировку «Кукушки» и решила восстановить справедливость через суд.
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