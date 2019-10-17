Пригожин обвинил Кормухину в «приватизации» песни Цоя и недостойном поведении

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал «несусветной глупостью» иск певицы Ольги Кормухиной в адрес исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе. Напомним, причиной спора стала аранжировка песни группы «Кино» «Кукушка», авторства Кормухиной, которую, по её словам, певица украла у неё в 2015 году.

В ответ Кормухина в эфире НСН обвинила продюсера в ангажированности. По её словам, об этой черте Пригожина её предупреждали накануне, посоветовав взять его в союзники, пока это не сделала другая сторона.

«У нас, у рокеров, принято самим за себя отвечать и за свои поступки, а противоположная сторона прячется за чужие спины, но не очень надёжно. Поэтому я считаю, что это не против меня, а против них самих. Удачи вам ребята дальше!» — заявила певица.

Продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, в эфире НСН искренне удивился обвинениям Кормухиной.