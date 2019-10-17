Кормухина ответила Пригожину на обвинения из-за суда с Гагариной
Певица Ольга Кормухина в эфире НСН рассказала, что ее предупреждали, что Пригожина «переманит» сторона Гагариной.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал «несусветной глупостью» иск певицы Ольги Кормухиной в адрес исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе. Продюсер считает обвинение в незаконном присвоении аранжировки необоснованным в связи с тем, что изначальная версия песни «Кукушка» принадлежит группе «Кино», а благодаря Гагариной «новое поколение узнало об этой песне».
Певица Ольга Кормухина в эфире НСН заявила, что ее предупреждали об ангажированности Иосифа Пригожина.
«Мне накануне пресс-конференции в НСН позвонил один человек, который относится к шоу-бизнесу, и сказал, что очень меня поддерживает, но при этом посоветовал взять в союзники Пригожина, потому что иначе его возьмет [в союзники] та сторона, сказал он. Я так удивилась. Да упаси меня Бог, мне не нужны никакие союзники! Мой главный союзник это правда. Однако, вот подтверждение его слов. Они предсказуемы, потому что по существу сказать нечего. У нас, у рокеров, принято самим за себя отвечать и за свои поступки, а противоположная сторона прячется за чужие спины, но не очень надежно. Поэтому я считаю, что это не против меня, а против них самих. Удачи вам ребята дальше!» - рассказала Кормухина.
Отметим, сегодня, 17 октября, в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоялась пресс-конференция на тему "Украли «КУКУШКУ ": Кормухина против Гагариной». Где Кормухина подчеркнула, что в данном случае борется не за свои права, а за права Виктора Цоя.
Напомним, в настоящее время Тверской суд Москвы проводит предварительные слушания по делу о защите авторских прав. Ольга Кормухина утверждает, что аранжировка песни «Кукушка» была создана ею и Алексеем Беловым и позже включена в альбом «Падаю в небо».
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