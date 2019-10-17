Кормухина ответила Пригожину на обвинения из-за суда с Гагариной

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал «несусветной глупостью» иск певицы Ольги Кормухиной в адрес исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе. Продюсер считает обвинение в незаконном присвоении аранжировки необоснованным в связи с тем, что изначальная версия песни «Кукушка» принадлежит группе «Кино», а благодаря Гагариной «новое поколение узнало об этой песне».

Певица Ольга Кормухина в эфире НСН заявила, что ее предупреждали об ангажированности Иосифа Пригожина.

«Мне накануне пресс-конференции в НСН позвонил один человек, который относится к шоу-бизнесу, и сказал, что очень меня поддерживает, но при этом посоветовал взять в союзники Пригожина, потому что иначе его возьмет [в союзники] та сторона, сказал он. Я так удивилась. Да упаси меня Бог, мне не нужны никакие союзники! Мой главный союзник это правда. Однако, вот подтверждение его слов. Они предсказуемы, потому что по существу сказать нечего. У нас, у рокеров, принято самим за себя отвечать и за свои поступки, а противоположная сторона прячется за чужие спины, но не очень надежно. Поэтому я считаю, что это не против меня, а против них самих. Удачи вам ребята дальше!» - рассказала Кормухина.