Директор единственного в России винилового завода объяснил взрывной рост популярности пластинок

Рост спроса на виниловые пластинки в России не связан с уходом из страны стриминговых сервисов, заявил НСН директор единственного в России винилового завода «Ультра Продакшн» Андрей Белоногов.

В 2022 году виниловые пластинки пользовались повышенным спросом в России, сообщил ресурс «Чек Индекс», оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Продажи пластинок выросли более чем на 50% к предыдущему году, а по сравнению с 2020 годом продажи винила выросли в четыре раза. По данным аналитиков, основной спрос генерируется в Москве и других крупных городах. Белоногов заявил, что рост спроса на винил не связан с уходом стриминговых сервисов.