Директор единственного в России винилового завода объяснил взрывной рост популярности пластинок
Высокая стоимость винила объясняется дороговизной производства и необходимостью закупать комплектующие за рубежом, сказал НСН Андрей Белоногов.
Рост спроса на виниловые пластинки в России не связан с уходом из страны стриминговых сервисов, заявил НСН директор единственного в России винилового завода «Ультра Продакшн» Андрей Белоногов.
В 2022 году виниловые пластинки пользовались повышенным спросом в России, сообщил ресурс «Чек Индекс», оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Продажи пластинок выросли более чем на 50% к предыдущему году, а по сравнению с 2020 годом продажи винила выросли в четыре раза. По данным аналитиков, основной спрос генерируется в Москве и других крупных городах. Белоногов заявил, что рост спроса на винил не связан с уходом стриминговых сервисов.
«Spotify не пользовался у нас популярностью, «Яндекс Музыка» в России работает. К тому же, стриминговые сервисы и виниловые пластинки — несколько разная история, вряд ли они когда-то смогут заменить друг друга. Что же касается спроса, он растет ежегодно. И производство виниловых пластинок в России увеличивается примерно на 20-25% каждый год», — сказал Белоногов.
Собеседник НСН отметил, что на 90% рост тиража виниловых пластинок зависит от российских исполнителей.
«Особо сильный прирост дают коллективы “БИ-2” и “Кино”. У остальных в среднем один-два тиража», — добавил директор единственного в России винилового завода.
Белоногов также объяснил высокую стоимость виниловых пластинок.
«Это дорогое производство, особенно в России. Все комплектующие для виниловых пластинок импортные, в основном они производятся в странах Евросоюза. Поскольку сегодня у нас непростые отношения с этим регионом, время доставки комплектующих увеличилось, соответственно, выросла и цена. Ранее на рост цен повлиял коронавирус, поскольку были нарушены логистические цепочки. Естественно, это все отражается на конечной стоимости, но пока мы продолжаем конкурировать. Заказчикам интересно покупать пластинки по нашим ценам», — отметил директор «Ультра Продакшн».
В заключение собеседник НСН посетовал на сложности с импортозамещением и поиском производителей комплектующих в России.
«К сожалению, это очень тонкое производство. Мы точно не найдем достойных аналогов, например, мастер-дисков в Китае. Мы находимся в постоянном поиске производителя в России, ведь раньше все комплектующие производились у нас. Надеемся, что в ближайшее время что-то получится, поскольку сейчас у нас три производителя ПВХ на территории России, которые разрабатывают формулу для выпуска виниловых гранул. Из них будут печататься пластинки», — подытожил директор единственного в России винилового завода «Ультра Продакшн».
Ранее американская метал-группа Metallica приобрела завод виниловых пластинок Furnace Record Pressing в США.
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