«Радиоточка НСН» разыгрывает винил с автографом Ревякина

После новостей о том, что спрос на виниловые пластинки в России резко вырос, телеграм-канал «Радиоточка НСН», который крепко дружит с единственным в стране виниловым заводом «Ультра Продакшн», выставил на розыгрыш для своих подписчиков три редчайших виниловых пластинки «Нашествие 2017»

Винил выпущен ограниченным тиражом и представляет собой находку для коллекционеров не только поэтому - на каждой из трех разыгрываемых пластинок стоят автографы Дмитрия Ревякина – бессменного лидера группы «Калинов мост». Его композиция "Уходили из дома", кстати, тоже есть на этом релизе.

Подробности розыгрыша и правила участия читайте в телеграм-канале «Радиоточка НСН».

Удачи!