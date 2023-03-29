«Радиоточка НСН» разыгрывает винил с автографом Ревякина
После новостей о том, что спрос на виниловые пластинки в России резко вырос, телеграм-канал «Радиоточка НСН», который крепко дружит с единственным в стране виниловым заводом «Ультра Продакшн», выставил на розыгрыш для своих подписчиков три редчайших виниловых пластинки «Нашествие 2017»
Винил выпущен ограниченным тиражом и представляет собой находку для коллекционеров не только поэтому - на каждой из трех разыгрываемых пластинок стоят автографы Дмитрия Ревякина – бессменного лидера группы «Калинов мост». Его композиция "Уходили из дома", кстати, тоже есть на этом релизе.
Подробности розыгрыша и правила участия читайте в телеграм-канале «Радиоточка НСН».
Удачи!
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 128 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 597 / сут.
- В Израиле ответили Байдену на призыв отказаться от проведения судебной реформы
- Глава МАГАТЭ заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается
- Юрист пояснил, кому с 1 апреля повысят социальные пенсии
- Ветеран США Дрейвен: Солдаты ВСУ бегут с позиций, так как не хотят воевать
- Испания направит Украине шесть танков Leopard
- Генсек ООН заявил об опасности для демократии во многих частях мира
- Участницу Pussy Riot Толоконникову объявили в розыск
- Голикова заявила, что МРОТ будет больше прожиточного минимума
- Голикова: рост реальных зарплат в России за последние 5 лет превысил 22%
- Путин признал, что санкции могут негативно повлиять на экономику России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru