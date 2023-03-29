В России вырос спрос на виниловые пластинки

Спрос на виниловые пластинки в России по итогам 2022 года вырос на 51% по сравнению с 2021 годом. А в сравнении с 2020 годом спрос подскочил почти в четыре раза (на 296%). Таковы данные ресурса «Чек Индекс», оператора фискальных данных «Платформа ОФД». В абсолютных цифрах показатели продаж не раскрываются.

Одновременно с ростом на виниловые пластинки увеличивается популярность и проигрывателей, сообщает РБК.

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В прошлом году россияне на виниловые пластинки тратили в среднем 2,5 тыс. руб. — на 18% больше, чем в 2021-м, и на 36% больше, чем в 2020-м. На покупку винилового проигрывателя в прошлом году жители тратили примерно 20,6 тыс. руб.

Эксперты связывают интерес на винил с возвращением моды на физические носители музыки и использованием пластинок для украшения интерьера.

Американская метал-группа Metallica в марте этого приобрела завод виниловых пластинок Furnace Record Pressing в США, передает НСН.


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ФОТО: НСН
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