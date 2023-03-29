В России вырос спрос на виниловые пластинки

Спрос на виниловые пластинки в России по итогам 2022 года вырос на 51% по сравнению с 2021 годом. А в сравнении с 2020 годом спрос подскочил почти в четыре раза (на 296%). Таковы данные ресурса «Чек Индекс», оператора фискальных данных «Платформа ОФД». В абсолютных цифрах показатели продаж не раскрываются.

Одновременно с ростом на виниловые пластинки увеличивается популярность и проигрывателей, сообщает РБК.