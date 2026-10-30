Нецензурная лексика в контексте творчества нейтральна, добавил музыкальный критик, и все зависит от того, как автор ее использует.

«Мат — это как нож. Одно дело, если он в руках ребенка, и другое — в руках опытного человека, который с помощью этого ножа может приготовить что-то вкусное, либо какую-нибудь фигурку вырежет. Если ты этот мат используешь как инструмент, как тот же Юрий Хой использовал в творчестве "Сектора Газа", чтобы показать какие-то неприглядные стороны общества и заставить слушателя содрогнуться, а не подражать таким людям, то, безусловно, такой мат только в плюс. Юрий Хой и "Сектор Газа" — это талантище, это самородок, это человек, опирающийся на народные традиции, очень четко подмечающий то, что творится вокруг, и главное — правильно расставлявший акценты. У него никогда, если внимательно слушать песни, не было глумления ради глумления. А вот если это сделано ради хайпа и эпатажа, то, конечно, ничего хорошего в таком мате нет, и это надо искоренять», — добавил собеседник НСН.

Ранее Денис Ступников в беседе с НСН выразил удивление, что в его книге «Юрий Хой и группа "Сектор Газа"» обнаружили пропаганду наркотиков, так как музыкант всегда изображал наркоманов в неприглядном и карикатурном виде.

