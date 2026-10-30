«Ты моя...»: Как бороться с «музыкальным мусором», не создавая ему рекламу

Блокировка контента делает ему дополнительную рекламу и создает вокруг него еще больший хайп и ажиотаж, заявил НСН Денис Ступников.

Музыкальный критик Денис Ступников в интервью НСН объяснил, что есть разница между творчеством, где нецензурная лексика несет определенный смысл, заявление и окрас, и «музыкальным мусором», целью которого является хайп и попытка привлечь внимание. И если в первом случае к творцам необходимо относиться мягче, то контент из второй категории стоит пресекать, однако делать это аккуратно, чтобы не сделать ему дополнительную рекламу.

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Завирусившийся в рунете этой осенью нейросетевой трек проекта DJ NARODNII «Ты моя ... (скотина)» был заблокирован на музыкальных стриминговых платформах по требованию Роскомнадзора. Песня с провокационным и оскорбительным текстом превратилась в интернет-мем и стала музыкальным сопровождением тысяч коротких видео. Ступников подчеркнул, что бороться таким пустым, бессмысленным и хайповым контентом действительно надо, однако блокировка только привлекла к песне еще больше внимания.

«Здесь мы видим попытку обратить на себя внимание любыми путями, насилуя человеческий вкус и элементарный здравый смысл. Это голая попытка хайпа, еще и сделанная с помощью искусственного интеллекта, творчества ноль, но эпатаж выше крыши. И поэтому каким бы противником блокировок и запретов я ни был, такие вещи, безусловно, надо пресекать, вопрос — как? Заблокировали, все написали про это, и те, кто про эту песню не знал, о ней узнали, то есть создали ей лишнюю рекламу. Создание рекламы — это худшее, что может быть в такой ситуации. А блокировщики, выходит, одной рукой строят, другой — разрушают. На мой взгляд, нужно придумать какие-то механизмы, чтобы от такого мусора интернет очищать, но делать это как-то тихо, не привлекая лишнего внимания к подобным акциям», — поделился мнением музыкальный критик.
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К слову, трек очень быстро вернулся на стриминговые сервисы, однако в отредактированной и зацензуренной версии: бранные слова из песни убрали и добавили пометку «без мата». Между тем, на стриминге есть композиции, в которых нецензурная лексика присутствует в открытом виде, однако об удалении такого контента речи не идет. Ступников отметил, что некий элемент «двойных стандартов» здесь присутствует, однако он сторонник проводить грань между творчеством и «музыкальным мусором».

«С одной стороны, со стороны блокираторов тут есть момент какого-то волюнтаризма — ворочу, что хочу. И это тоже не есть хорошо, так как двойные стандарты никогда ни к чему хорошему не приводили, но мы видим, что они, тем не менее, царят на всех уровнях. От них зачастую все наши беды, во всяком случае, большая их часть. А с другой стороны, нужно тоже делать скидку, когда это касается настоящего творчества. Иногда творцов заносит, люди что-нибудь талантливо напишут, но пытаются какие-то деструктивные идеи, может быть, даже ненароком пронести в этой песне — тут должен быть другой спрос, все-таки к таким вещам помягче надо относиться. Как бы того же Сергея Шнурова и "Ленинград" не заносило, он все-таки человек талантливый и уважаемый. Он доказал свое право на существование, как самостоятельного творца, поэтому к нему, можно помягче отнестись», — считает Ступников.
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Нецензурная лексика в контексте творчества нейтральна, добавил музыкальный критик, и все зависит от того, как автор ее использует.

«Мат — это как нож. Одно дело, если он в руках ребенка, и другое — в руках опытного человека, который с помощью этого ножа может приготовить что-то вкусное, либо какую-нибудь фигурку вырежет. Если ты этот мат используешь как инструмент, как тот же Юрий Хой использовал в творчестве "Сектора Газа", чтобы показать какие-то неприглядные стороны общества и заставить слушателя содрогнуться, а не подражать таким людям, то, безусловно, такой мат только в плюс. Юрий Хой и "Сектор Газа" — это талантище, это самородок, это человек, опирающийся на народные традиции, очень четко подмечающий то, что творится вокруг, и главное — правильно расставлявший акценты. У него никогда, если внимательно слушать песни, не было глумления ради глумления. А вот если это сделано ради хайпа и эпатажа, то, конечно, ничего хорошего в таком мате нет, и это надо искоренять», — добавил собеседник НСН.

Ранее Денис Ступников в беседе с НСН выразил удивление, что в его книге «Юрий Хой и группа "Сектор Газа"» обнаружили пропаганду наркотиков, так как музыкант всегда изображал наркоманов в неприглядном и карикатурном виде.

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ФОТО: пресс-служба сервиса VK Музыка
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