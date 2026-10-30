В России прокомментировали ожидаемые результаты переговоров по Украине
Депутат Александр Асафов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что любые переговоры создают ожидания, в том числе завышенные. Хорошим результатом встречи политик назвал определение общих тем для работы в будущем.
По его мнению, в этом вопросе нужно ориентироваться на заявления официальных лиц РФ и придерживаться обсуждаемой повестки. Он уточнил, что по мере развития ситуации вбрасываются новые детали, особенно в европейских и западных СМИ.
Депутат подчеркнул, что многое зависит от позиции американцев, а ЕС здесь — фон.
Недавно Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности телефонного разговора Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
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