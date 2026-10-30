В России прокомментировали ожидаемые результаты переговоров по Украине

Депутат Александр Асафов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что любые переговоры создают ожидания, в том числе завышенные. Хорошим результатом встречи политик назвал определение общих тем для работы в будущем.

Ушаков: Переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби после 4 ноября

По его мнению, в этом вопросе нужно ориентироваться на заявления официальных лиц РФ и придерживаться обсуждаемой повестки. Он уточнил, что по мере развития ситуации вбрасываются новые детали, особенно в европейских и западных СМИ.

Депутат подчеркнул, что многое зависит от позиции американцев, а ЕС здесь — фон.

Недавно Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности телефонного разговора Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДепутатУкраинаРоссияПереговоры

Горячие новости

Все новости

партнеры