В России прокомментировали ожидаемые результаты переговоров по Украине

По его мнению, в этом вопросе нужно ориентироваться на заявления официальных лиц РФ и придерживаться обсуждаемой повестки. Он уточнил, что по мере развития ситуации вбрасываются новые детали, особенно в европейских и западных СМИ.



Депутат подчеркнул, что многое зависит от позиции американцев, а ЕС здесь — фон.



Недавно Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности телефонного разговора Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

