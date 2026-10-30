По словам парламентария, люди видят, что финансирование Киева — бессмысленная трата средств, которая снижает уровень их жизни. Плюс, в ЕС понимают, что это не их конфликт, добавила она.



Также там опасаются, что Украину придется восстанавливать и принимать в Евросоюз.



Политик добавила, что в ЕС и так хватает арабских и африканских мигрантов, а теперь к ним добавились украинские беженцы.



Недавно пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что участие Европы в трехсторонних переговорах Москвы, Вашингтона и Киева не обсуждалось.

