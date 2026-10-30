В Госдуме отреагировали на слова Каллас об усталости европейцев
Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» согласилась с главой евродипломатии Каей Каллас, что европейцы устали от украинского конфликта.
По словам парламентария, люди видят, что финансирование Киева — бессмысленная трата средств, которая снижает уровень их жизни. Плюс, в ЕС понимают, что это не их конфликт, добавила она.
Также там опасаются, что Украину придется восстанавливать и принимать в Евросоюз.
Политик добавила, что в ЕС и так хватает арабских и африканских мигрантов, а теперь к ним добавились украинские беженцы.
Недавно пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что участие Европы в трехсторонних переговорах Москвы, Вашингтона и Киева не обсуждалось.
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