Врач предупредила об опасности желудей для детских поделок

Инфекционист Марият Мухина рассказала Life, что листья и желуди для детских поделок могут быть загрязнены выделениями грызунов. Если при сборе поднять и вдохнуть такую пыль, возникает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).

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Опасность представляет контакт с пораженным материалом, а не сама поделка. По словам Мухиной, главная защита в таком случае — минимизировать образование пыли при сборе и не допускать касания с поврежденной кожей.

Врач рекомендует выбирать участки без нор и помета, пользоваться перчатками и после тщательно мыть руки. Не стоит встряхивать сухую листву и подносить к лицу, а при пыльных работах лучше использовать респиратор.

Собранное стоит очистить влажным способом. Но обычное мытье или высушивание не гарантирует обеззараживания. Материал с пометом и явными следами грызунов лучше вовсе не брать для детского творчества.

Если применяется дезинфицирующее средство, нужно соблюдать инструкцию, включая время обработки и требования к смыванию. Эту работу должны выполнять взрослые. Мухина предупредила, что не надо смешивать разные изделия, их компоненты могут вступить в реакцию и образовать опасные соединения. Сушка в книге, духовке или микроволновке не является проверенным способом защиты от ГЛПС.

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ФОТО: РИА Новости
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