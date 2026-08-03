Ступников удивился, что его книга про Юрия Хоя попала в «наркотический» реестр
Маркировка изданий, содержащих пропаганду наркотиков, вредна, поскольку может спровоцировать нездоровый интерес к таким книгам, сказал НСН Денис Ступников.
Книга «Юрий Хой и группа "Сектор Газа"» — ярко выраженный антинаркотический продукт, ее сложно упрекнуть в пропаганде наркотиков, тем более, что и самый Юрий Клинских (Хой) изображал наркоманов в неприглядном и карикатурном виде. Об этом НСН рассказал музыкальный обозреватель Денис Ступников.
Пропаганду наркотиков нашли в книге Ступникова «Юрий Хой и группа "Сектор Газа"». Вместе с ней в перечень, опубликованный на сайте Российского книжного союза, вошли еще 151 книга, в том числе «Виктор Цой. Жизнь и "Кино"» Виталия Калгина. По словам Ступникова, добавление его произведения в этот перечень стало для него неприятным сюрпризом.
«Для меня это большая неожиданность, не скажу, что приятная. Может, конечно, это и повысит интерес к данной книге — одному из моих флагманских проектов. В моей книге нет ничего крамольного. Сам Юрий Клинских изображал наркоманов, алкоголиков в своих песнях в предельно шаржированном, карикатурном ключе, безусловно, осуждая их. Человек в здравом уме и твердой памяти не захочет подражать персонажам такого плана. К сожалению, самого Юрия Хоя тоже не миновала эта участь, но он боролся с этим злом. Как раз в последних главах очень подробно описывается его противостояние пороку, зависимости. Свидетельством этой борьбы является последний альбом группы “Сектор Газа” “Восставший из ада”, в котором наркотическо-алкогольный угар сравнивается с адом, с монстрами, которые пытаются поглотить героя. Заканчивается этот альбом на достаточно высокопарной ноте, идет битва с этой нечистью, и герой в конце концов одерживает победу. Жаль, что те, кто включил книгу в реестр, не видят, что это ярко выраженный антинаркотический продукт», — сказал Ступников.
Собеседник НСН добавил, что не планирует ничего менять в книге.
«Боюсь, что корректировать конкретно эту книгу особого смысла нет, потому что она показывает путь Юрия Хоя со всеми его плюсами и минусами. Я подчеркиваю, что Юрий Хой шел к свету, и это видно по его лучшим песням. Может быть, когда-нибудь кто-то у меня закажет книгу, где творчество “Сектора Газа” будет показано с другого ракурса. Думаю, это будет совершенно другое произведение», — подчеркнул обозреватель.
В заключение Ступников указал на то, что является категорическим противником подобных реестров.
«Я категорически против таких запретов. Во-первых, когда появляются списки с подобного рода произведениями, люди, особенно подростки, молодежь, начинают проявлять к ним интерес. Я не спорю, что среди такой литературы есть низкокачественное чтиво и книги, романтизирующие этот образ жизни. Но эти инициативы идут во вред. Во-вторых, если человек пребывает в депрессивном, угнетенном состоянии духа, он не может слушать созидательные, жизнеутверждающие, веселые песни. Он тянется к песням, которые некоторые люди во властных структурах могут назвать пропагандой чернухи, порока и так далее. На самом деле они оказывают психотерапевтический эффект, человек растрачивает свой негатив в процессе прослушивания таких песен и не несет его в реальную жизнь. Неслучайно многие исследования доказывают, что музыканты, играющие такую музыку, и их поклонники — одни из самых позитивных людей. Поэтому я думаю, что запреты бессмысленны и даже вредны», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что в России в список книг, в которых содержатся упоминания о наркотиках, добавили сборник «Ослиный мост». В нем представлены тексты лидера большевиков и основателя советского государства Владимира Ленина. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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