Книга «Юрий Хой и группа "Сектор Газа"» — ярко выраженный антинаркотический продукт, ее сложно упрекнуть в пропаганде наркотиков, тем более, что и самый Юрий Клинских (Хой) изображал наркоманов в неприглядном и карикатурном виде. Об этом НСН рассказал музыкальный обозреватель Денис Ступников.

Пропаганду наркотиков нашли в книге Ступникова «Юрий Хой и группа "Сектор Газа"». Вместе с ней в перечень, опубликованный на сайте Российского книжного союза, вошли еще 151 книга, в том числе «Виктор Цой. Жизнь и "Кино"» Виталия Калгина. По словам Ступникова, добавление его произведения в этот перечень стало для него неприятным сюрпризом.

«Для меня это большая неожиданность, не скажу, что приятная. Может, конечно, это и повысит интерес к данной книге — одному из моих флагманских проектов. В моей книге нет ничего крамольного. Сам Юрий Клинских изображал наркоманов, алкоголиков в своих песнях в предельно шаржированном, карикатурном ключе, безусловно, осуждая их. Человек в здравом уме и твердой памяти не захочет подражать персонажам такого плана. К сожалению, самого Юрия Хоя тоже не миновала эта участь, но он боролся с этим злом. Как раз в последних главах очень подробно описывается его противостояние пороку, зависимости. Свидетельством этой борьбы является последний альбом группы “Сектор Газа” “Восставший из ада”, в котором наркотическо-алкогольный угар сравнивается с адом, с монстрами, которые пытаются поглотить героя. Заканчивается этот альбом на достаточно высокопарной ноте, идет битва с этой нечистью, и герой в конце концов одерживает победу. Жаль, что те, кто включил книгу в реестр, не видят, что это ярко выраженный антинаркотический продукт», — сказал Ступников.