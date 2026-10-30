В Египте в ДТП с автобусом пострадали четверо россиян
Рано утром 30 октября на трассе Хургада — Рас-Гариб в районе Джабаль-аль-Зейт, примерно в 10 км от города Рас-Гариб, столкнулись пассажирский рейсовый автобус и грузовик с песком. Об этом сообщило генконсульство РФ в египетском городе.
По предварительным данным, в ДТП погибли два человека, еще 27 получили ранения. Среди пострадавших есть четверо россиян. Серьезных травм они не получили, им оказали необходимую медпомощь.
На место оперативно прибыли правоохранители и бригады скорой помощи. Всех доставили в ближайшие медучреждения.
Ранее в том же городе в ДТП с туристическим автобусом пострадали сразу 14 граждан РФ.
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