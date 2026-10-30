В Египте в ДТП с автобусом пострадали четверо россиян

По предварительным данным, в ДТП погибли два человека, еще 27 получили ранения. Среди пострадавших есть четверо россиян. Серьезных травм они не получили, им оказали необходимую медпомощь.



На место оперативно прибыли правоохранители и бригады скорой помощи. Всех доставили в ближайшие медучреждения.



Ранее в том же городе в ДТП с туристическим автобусом пострадали сразу 14 граждан РФ.

