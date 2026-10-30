«Поезд — это не иголка, которую можно спрятать в стоге сена. Так что непонятно пока, как найти «противоядие». Проблема есть, но, я думаю, есть и решения, вопрос – насколько они будут эффективными. Например, растягивать защитные сети, как это делается над автомобильными дорогами, над железнодорожными путями, я думаю, нецелесообразно, да и бессмысленно. Превращать локомотивы в бронированную технику, наваривать «мангалы» сверху, как на танки, тоже, полагаю, малоэффективно. Конечно, надо усиливать систему ПВО и перехватывать беспилотники и ракеты еще в момент пересечения границы РФ, чтобы они не долетали до нашей территории. Конечно, нужно подумать еще и об оснащении локомотивов РЭБами и системами обнаружения БПЛА. Хотя это, конечно, мало чем поможет: инерция поезда велика, среагировать и остановить состав машинист вряд ли успеет. Поэтому первое, что надо делать, это добиваться скорейшей победы и заключения твердого и устойчивого мира», – уверен Груздь.

Ранее, как сообщала «Радиоточка НСН», в Российском союза промышленников и предпринимателей оценили возможность полностью защитить предприятия от атак БПЛА.

