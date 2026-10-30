«Мангал» не поможет: Что обезопасит пассажирские поезда от БПЛА

Поезд – это не иголка, его невозможно спрятать в стоге сена, заявил Сергей Груздь.

Проблема с тем, что ВСУ атакуют пассажирские поезда есть, но над ее решением работают компетентные службы. Таким мнением с НСН поделился председатель правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь.

В последнее время участились атаки ВСУ на пассажирские поезда. 28 октября украинский беспилотник атаковал пассажирский поезд на станции Клинцы в Брянской области. Двумя днями ранее поезд попал под удар в пригороде на левом берегу Воронежа. Причем в последнем случае не обошлось без трагедии, сообщалось о погибших и раненых. По словам Груздя, проблема с тем, как обезопасить пассажирские составы, действительно имеется, но компетентные службы над этим работают.

Под Воронежем при атаке БПЛА пострадали пять пассажиров поезда Анапа – Москва

«Поезд — это не иголка, которую можно спрятать в стоге сена. Так что непонятно пока, как найти «противоядие». Проблема есть, но, я думаю, есть и решения, вопрос – насколько они будут эффективными. Например, растягивать защитные сети, как это делается над автомобильными дорогами, над железнодорожными путями, я думаю, нецелесообразно, да и бессмысленно. Превращать локомотивы в бронированную технику, наваривать «мангалы» сверху, как на танки, тоже, полагаю, малоэффективно. Конечно, надо усиливать систему ПВО и перехватывать беспилотники и ракеты еще в момент пересечения границы РФ, чтобы они не долетали до нашей территории. Конечно, нужно подумать еще и об оснащении локомотивов РЭБами и системами обнаружения БПЛА. Хотя это, конечно, мало чем поможет: инерция поезда велика, среагировать и остановить состав машинист вряд ли успеет. Поэтому первое, что надо делать, это добиваться скорейшей победы и заключения твердого и устойчивого мира», – уверен Груздь.

Ранее, как сообщала «Радиоточка НСН», в Российском союза промышленников и предпринимателей оценили возможность полностью защитить предприятия от атак БПЛА.

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Фото: dvzd.rzd.ru
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