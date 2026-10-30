«Думаю, что такой учебник нужен. Питание именно этой возрастной группы достаточно критично. Как правило, дети этого возраста уже начинают получать от родителей какие-то деньги, которые они тратят, в том числе, на фастфуд и стритфуд. Кто-то может сказать, что питаться одними чизбургерами или чипсами вредно, но для ребенка слова “вредно” и “нельзя” еще не очень понятны. Не могу сказать, насколько эти учебники будут эффективны, потому что я их не видела, но это как раз такой возраст, в котором дети воспринимают информацию, если ее доходчиво до них донести, объяснить, почему то-то и то-то вредно. Не знаю, насколько все школьники захотят питаться правильно, но хотя бы кто-то задумается. Заложить основы здорового питания в подростковом возрасте нужно, потому что детские избыточная масса тела, ожирение, сахарный диабет второго типа нарастают, статистика очень неприятная по этому поводу. В семье, конечно, ребенок будет есть то, что приготовит мама, но если мы благодаря учебникам сократим потребление фастфуда и стритфуда детьми, это будет очень хорошо», — сказала Белоусова.

Собеседница НСН также перечислила наиболее частые ошибки в питании у детей.

«В старших классах, особенно среди девчонок, начинаются эксперименты с разными диетами, не всегда это безопасно для здоровья. Кроме того, школьники часто питаются нерегулярно, порой отказываются от школьной еды, у них получаются большие перерывы в приемах пищи. Такие вещи, как школьный гастрит, до сих пор не редкость. Также среди распространенных пищевых ошибок — еда всухомятку и, конечно, увлечение стритфудом и фастфудом», — добавила диетолог.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил, что люди, страдающие от болезней, вызванных неверным питанием, нередко становятся инвалидами. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

