Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области завершена. Ее участники доставили нуждающимся все необходимое и организовали безопасный выезд. Об этом омбудсмен написала в своем Telegram-канале.

Лантратова заявила, что жителям Алешек начали передавать гуманитарную помощь

По ее словам, сейчас колонны разделяются. Тем, кто решил выехать на Украину, обеспечили такую возможность. Жителей, которые остаются в России, разместят и окажут необходимую поддержку.

Омбудсмен уточнила, что участники миссии доставили все необходимое и организовали безопасный выезд. Но жителям еще предстоит решить вопросы с лечением, жильем, документами и возвращением к близким. Лантратова пообещала помогать и держать связь с теми, кто остался в городе.

Миссию провели совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. За содействие и координацию представительница РФ поблагодарила первую леди США Меланию Трамп.

Недавно рассказывали, что в Алешках при разминировании погибли два человека.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьМеланья ТрампЯна ЛантратоваУкраинаРоссия

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