Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

По ее словам, сейчас колонны разделяются. Тем, кто решил выехать на Украину, обеспечили такую возможность. Жителей, которые остаются в России, разместят и окажут необходимую поддержку.



Омбудсмен уточнила, что участники миссии доставили все необходимое и организовали безопасный выезд. Но жителям еще предстоит решить вопросы с лечением, жильем, документами и возвращением к близким. Лантратова пообещала помогать и держать связь с теми, кто остался в городе.



Миссию провели совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. За содействие и координацию представительница РФ поблагодарила первую леди США Меланию Трамп.



Недавно рассказывали, что в Алешках при разминировании погибли два человека.

