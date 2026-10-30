Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области завершена. Ее участники доставили нуждающимся все необходимое и организовали безопасный выезд. Об этом омбудсмен написала в своем Telegram-канале.
По ее словам, сейчас колонны разделяются. Тем, кто решил выехать на Украину, обеспечили такую возможность. Жителей, которые остаются в России, разместят и окажут необходимую поддержку.
Омбудсмен уточнила, что участники миссии доставили все необходимое и организовали безопасный выезд. Но жителям еще предстоит решить вопросы с лечением, жильем, документами и возвращением к близким. Лантратова пообещала помогать и держать связь с теми, кто остался в городе.
Миссию провели совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. За содействие и координацию представительница РФ поблагодарила первую леди США Меланию Трамп.
Недавно рассказывали, что в Алешках при разминировании погибли два человека.
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