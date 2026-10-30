Эксперт объяснил, зачем лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Путину
Научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Иван Скрипка в беседе с РЕН ТВ рассказал, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере позвонили Владимиру Путину по своей инициативе. Так две страны пытаются показать, что ЕС не хочет оставаться в стороне от переговоров России и США.
Специалист объяснил, что идею начали готовить еще в августе, а решение созрело 20 октября. Тогда Владимир Зеленский встречался с представителями администрации Штатов в Осло при посредничестве Стубба.
Скрипка считает, что звонок стал реакцией на переговоры Вашингтона и Москвы, которые идут без Европы. По его мнению, Евросоюз в последние месяцы несколько потерял значимость.
Он напомнил, что Норвегия традиционно выступает гуманитарным гарантом в Африке и на Ближнем Востоке, а финского лидера называют возможным переговорщиком от ЕС. У него есть опыт общения с администрацией Дональда Трампа и ранние контакты с Кремлем. Стере был главой МИД до 2013 года. На этот период пришлось плодотворное сотрудничество между Москвой и Осло.
Эксперт высказался и о претензиях Дании и Швеции. Они решили, что звонок подрывает единство Северной Европы. По его словам, конфликт помог смягчить Совет северных стран в Хельсинки: Александр Стубб уже на следующий день встретился с представителями Копенгагена и объяснил позицию лично.
При этом смягчения эскалации в ближайшее время ждать не стоит, но возобновление переговоров — хороший знак, резюмировал Скрипка.
Ранее Путин назвал Стуббу и Стере первопричины конфликта на Украине.
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