Психолог объяснила, почему россияне снимали рилсы под обсценный трек

Специалист отметила, что людей не оскорбляла песня «Ты моя мразота», поскольку считывали происходящее не как реальную агрессию, а пародию и иронию на бездушную музыку.



Ключевую роль играет психологическая дистанция. Когда человек видит шуточный ролик и понимает, что слова не адресованы ему лично, восприятие переключается в режим «понарошку», все ощущается как абсурд, добавила психолог.



Участники тренда временно примеряют маски, чтобы посмеяться над ситуацией, а не унизить себя. Абравитова связала это с самоиронией и чувством общности. При этом важен контекст. Грубая фраза в песне и те же слова, сказанные человеку с намерением унизить, вызывают разные реакции.



Для участников тренда между их реальным образом и персонажем видео сохранялась граница. Комментируя блокировку композиции, психолог предположила, что внимание могли сосредоточить на грубом содержании, тогда как аудитория воспринимала все прежде всего как пародию.

