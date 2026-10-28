Психолог объяснила, почему россияне снимали рилсы под обсценный трек
Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с Life объяснила, что ролики по трек с грубыми словами воспринимались как часть общей игры, а не личное оскорбление.
Специалист отметила, что людей не оскорбляла песня «Ты моя мразота», поскольку считывали происходящее не как реальную агрессию, а пародию и иронию на бездушную музыку.
Ключевую роль играет психологическая дистанция. Когда человек видит шуточный ролик и понимает, что слова не адресованы ему лично, восприятие переключается в режим «понарошку», все ощущается как абсурд, добавила психолог.
Участники тренда временно примеряют маски, чтобы посмеяться над ситуацией, а не унизить себя. Абравитова связала это с самоиронией и чувством общности. При этом важен контекст. Грубая фраза в песне и те же слова, сказанные человеку с намерением унизить, вызывают разные реакции.
Для участников тренда между их реальным образом и персонажем видео сохранялась граница. Комментируя блокировку композиции, психолог предположила, что внимание могли сосредоточить на грубом содержании, тогда как аудитория воспринимала все прежде всего как пародию.
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