«Позор и зомбированные граждане»: Киргизия бурлит из-за приезда Киркорова с Михайловым

«ПОЗОР И ОСКОРБЛЕНИЕ?»: С КИРКОРОВЫМ, НО БЕЗ ШАМАНА

В июле 2023 года были отменены концерты Григория Лепса в Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Музыкант тогда связал это со своей позицией по СВО, выразив уверенность, что «большинство людей там абсолютно нормальные» , но есть «горстка тех, кто рад стараться».

Спустя чуть больше года, в Киргизии происходит похожая история. Минкультуры этой страны объявило, что на концерте в честь Дня независимости 31 августа выступят Киркоров, Михайлов, Чеботина, популярный в России киргизский певец Amirchik (Амирхан Батабаев), шведский певец Bosson (Стаффан Ульссон) и итальянка In-Grid (Ингрид Альберини).

По данным RTVI, эта тема в последние дни стала в Киргизии самой обсуждаемой в запрещенных в России соцсетях. Так, политолог Руслан Акматбек назвал приглашение россиян «оскорблением ценностей независимости», а бизнесвумен Рысгул Акимжанова предположила, что Киргизия после выступления Киркорова и Михайлова «опозорится на весь мир».

Жители Киргизии начали иронично интересоваться, а почему не позвали Лепса, Шамана и Газманова, предложив в качестве альтернативы российским поп-звездам артистов из Казахстана и Узбекистана.