«Позор и зомбированные граждане»: Киргизия бурлит из-за приезда Киркорова с Михайловым
Президент Киргизии пообещал, что российские поп-звезды не будут брать гонорары, министр культуры заявил о «подарке Киркорова», только им не верят «зомби» и «провокаторы».
Пока российская музыкальная общественность обсуждает историю с 16-миллионным гонораром певцу Shaman за концерт в Оренбурге, в Киргизии набирает обороты скандал с российскими артистами, которые должны выступить в этой стране 31 августа.
Местные власти пафосно сообщили, что в День независимости республики в Бишкеке выступят Филипп Киркоров, Стас Михайлов и Люся Чеботина, однако в соцсетях разразилась буря, - хейтеры недовольны появлением в Киргизии артистов, поддерживающих спецоперацию.
«ПОЗОР И ОСКОРБЛЕНИЕ?»: С КИРКОРОВЫМ, НО БЕЗ ШАМАНА
В июле 2023 года были отменены концерты Григория Лепса в Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Музыкант тогда связал это со своей позицией по СВО, выразив уверенность, что «большинство людей там абсолютно нормальные» , но есть «горстка тех, кто рад стараться».
Спустя чуть больше года, в Киргизии происходит похожая история. Минкультуры этой страны объявило, что на концерте в честь Дня независимости 31 августа выступят Киркоров, Михайлов, Чеботина, популярный в России киргизский певец Amirchik (Амирхан Батабаев), шведский певец Bosson (Стаффан Ульссон) и итальянка In-Grid (Ингрид Альберини).
По данным RTVI, эта тема в последние дни стала в Киргизии самой обсуждаемой в запрещенных в России соцсетях. Так, политолог Руслан Акматбек назвал приглашение россиян «оскорблением ценностей независимости», а бизнесвумен Рысгул Акимжанова предположила, что Киргизия после выступления Киркорова и Михайлова «опозорится на весь мир».
Жители Киргизии начали иронично интересоваться, а почему не позвали Лепса, Шамана и Газманова, предложив в качестве альтернативы российским поп-звездам артистов из Казахстана и Узбекистана.
«ОНИ ХОТЯТ БЕСПЛАТНО!»: ПРЕЗИДЕНТ И «ЗОМБИРОВАННЫЕ» ГРАЖДАНЕ
Скандал вокруг приезда российских звезд дошел до самого высшего уровня, оправдываться пришлось даже президенту Киргизии Садыру Жапарову.
«Не обращайте внимания на провокаторов. Если кому-то не нравится, пусть не слушают. Мы никого не заставляем (…) Раньше о Кыргызстане за рубежом многие почти не знали. Мы должны с радостью принять, что нас хотят поздравить и дать концерт на День независимости. Оказалось, они не будут брать гонорары. Пусть Бог благословит их. Конечно, мы обеспечим их жильем и питанием», — заявил Жапаров.
По его мнению, антироссийскую бурю подняли «недальновидные политики», а вслед за ними «зомбированные граждане». Киргизский лидер также отметил, что очень рад тому факту, что Киркоров с коллегами решили выступить в Бишкеке бесплатно.
Удивительную новость о неслыханной щедрости Киркорова и компании подтвердил руководитель службы информационной политики администрации президента Киргизии Дайырбек Орунбеков.
«Мы предоставляем только проживание и питание», - заверил Орунбеков.
По его словам, и российские, и европейские музыканты, и даже Amirchik приедут поздравить Киргизию по личной инициативе, при этом ни государство, ни частные лица не будут им платить какие-либо гонорары.
Министр культуры Киргизии Алтынбек Максутов также уверяет, что Киркоров, Михайлов и Чеботина сами решили приехать и «спеть в подарок».
«Если группа российских певцов взяла на себя инициативу… Почему бы не приехать? (…) Это праздничное мероприятие, и мы никого не заставляем приходить и слушать насильно. Те, кто не хотят их слушать, могут просто не приходить. Большинство встречает это с радостью. Меньшинство должно подчиниться большинству», - подчеркнул министр, призвав рассматривать концерт российских звезд, как «повышение престижа нашей страны».
При этом сами звезды пока не афишируют свое желание бесплатно выступить в Бишкеке.
В закрепе» в соцсетях Киркорова с 28 августа висит новый трек «Mолодая Мадонна», а у Люси Чеботиной – новый хит с многообещающим названием «Пошлю его на».
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