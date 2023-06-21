От Лепса до «Би-2»: В Казахстане начались «пожары» с концертами россиян

Казахстан за последние три дня оказался в центре внимания музыкальной общественности из-за нескольких инцидентов, касающихся российских артистов.

В городе Конаеве отменили июльский концерт Григория Лепса, которого местные националисты назвали Z-артистом. При этом у группы «Би-2», одного из лидеров которой признали в РФ иноагентом, возникли проблемы с концертом в городе Семее, который должен состояться сегодня.

Z-АРТИСТ И НАЦИОНАЛИСТЫ

Казахстан, Армения, Латвия и другие страны постсоветского пространства охотно дают площадки для концертов российским артистам, которые по тем или иным причинам не выступают в своей родной стране. При этом Астана до недавних пор занимала нейтральную позицию по отношению к музыкантам, выступающим за или против спецоперации на Украине.

Все изменилось после отмены концерта Григория Лепса, который был запланирован на 8 июля в городе Конаеве Алма-Атинской области. Компания Makao Luxury Village Resort разорвала договор с организаторами выступления после того, как автор «Рюмки водки на столе» пообещал выплачивать по миллиону рублей за каждый подбитый на Украине танк Leopard.

По данным СМИ, инициатором отмены концерта Лепса стал некий активист Турар Кусаин.

«Казахстан официально занимает нейтральную позицию в украинско-российском конфликте, но каждый националист — казахский гражданин единогласно желает полной победы Украине. Я прошу вас не проводить концерт этого Z-артиста», — написал Кусаин в соцсетях, назвав Лепса «любимым певцом Путина».

Директор Лепса Владимир Урюпин назвал в этой связи Казахстан «недружественной страной», которая стала в последнее время «русофобским уголком».

«Отменили и отменили, *** с ними. Ничего страшного, обойдемся без Казахстана. Мы как поддерживали свою страну, так и будем поддерживать (…) Мы в Казахстане не работали и работать там не собираемся. Мы в недружелюбные страны не ездим, это то же самое, что США и тому подобное. С врагами нужно: как они с нами, так и мы с ними», – сказал Урюпин «Газете.ру».

ИНОАГЕНТЫ И ПОЖАРЫ

После «запрета» Лепса в Казахстане внезапно отменили и концерт группы «Би-2», один из лидеров которой Егор Бортник (Лева Би-2), признан в России иноагентом.

Выступление «Би-2» должно было состояться 21 июня в городе Семее, в советские времена называвшемся Семипалатинск, однако его посчитали неуместным из-за… пожаров.

«Дорогие земляки! В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области концерт российской музыкальной группы "Би-2", запланированный 21 июня, отменяется», — объявили организаторы 20 июня.

Депутат областного маслихата Эльзира Жунусова также высказала мнение, что проведение концерта «будет некорректно по отношению к погибшим». Правда, позже появилась информация, что концерт все-таки состоится, несмотря на протесты.

Ранее группа «Би-2» объявила об отмене «по организационно-техническим причинам» концерта в Бишкеке, который должен был состояться 18 июня. Вместе с тем, до срыва выступления в столице Киргизии, в рамках июньского тура «Би-2» успешно выступили в Ташкенте (Узбекистан), а также в казахстанских Астане Караганде и Алматы, после чего в соцсетях появились мнения, что «Казахстан становится столицей русского рока».

Однако вскоре появилась информация, что концерт БИ-2 отменять передумали из-за «общественного резонанса». Местные власти решили связаться с семьями погибших в результате лесного пожара и выяснили, что «проведение концерта не оскорбит их чувств».

«После получения согласия на проведение концерта, который, по заявлению самих артистов, будет носить благотворительный характер, принято решение не отменять мероприятие в спортивном комплексе «Абай Арена», - отметили власти города.

Судя по всему, события в Казахстане несколько озадачили и Земфиру, также признанную в России иноагентом. Певица, у которой запланированы в августе концерты в Алматы и Астане, спросила на днях подписчиков в соцсетях, какова ситуация с билетами и как они планируют добираться в Казахстан.

Кто-то покупает билеты на самолет, кто-то на автобус, а иные завидуют обладателям билетов белой завистью.

