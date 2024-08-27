«Аморально!»: Продюсер Ратников высмеял гонорар Shaman в 16 миллионов рублей

В защиту властей региона выступил продюсер Табриз Шахиди, указав в своем Telegram-канале, что региональные власти оплачивают артистам лишь оборудование и сцену, устраивая людям праздник "раз в год". Остальные средства предоставляют муниципалитетам местные крупные промышленные предприятия.



Ранее стало известно, что 30 августа Shaman выступит в Оренбурге. По данным СМИ, местные власти заплатили за это 16 миллионов рублей. Некоторые местные жители назвали это «пиром во время чумы». Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила артисту сделать концерт благотворительным, направив гонорар пострадавшим от наводнений в регионе. Позже Останина в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что Shaman пока не ответил на её предложение.

