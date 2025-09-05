Дима Билан и Zivert являются ведущими артистами страны, спокойно собирающими стадионы, однако их востребованность на радио не связана с количеством концертов, объяснил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

Самыми популярными исполнителями на российском радио летом 2025 года стали Zivert, Мари Краймбрери и Дима Билан, показало совместное исследование платформы SonicScout PRO и Российского авторского общества. Финкельштейн объяснил, с чем это связано.