За счет чего Билан и Zivert покорили летний радиоэфир
Топовые артисты имеют огромную базу фанатов, которые обеспечивают им и аншлаги на стадионах, и успехи на радио, сказал в эфире НСН Евгений Финкельштейн.
Дима Билан и Zivert являются ведущими артистами страны, спокойно собирающими стадионы, однако их востребованность на радио не связана с количеством концертов, объяснил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Самыми популярными исполнителями на российском радио летом 2025 года стали Zivert, Мари Краймбрери и Дима Билан, показало совместное исследование платформы SonicScout PRO и Российского авторского общества. Финкельштейн объяснил, с чем это связано.
«Я считаю, что Билан является одним из ведущих артистов в стране на данный момент. Мы давно делаем концерты и видим его популярность. "ВТБ Арена", два ледовых дворца в мае, сейчас будут (в феврале 2026 года - прим. НСН) три "Live Арены" - я мало кого знаю из артистов, кто может собрать без проблем такие площадки. Он считается очень популярным, у него огромное количество хитов, это один из самых успешных артистов. Zivert тоже себя показала, в этом году она сделала грандиозное шоу. Думаю, что после этого шоу будут "Лужники". Это топовые артисты», - отметил эксперт.
При этом он высказал мнение, что попадание в ротацию на поп-радиостанциях не увеличивает количество концертов артистов.
«Ротация на радио уже не так влияет, все ушло в интернет и стриминги. У радио сегодня нет такой силы, как это было десять лет назад. В любом случае, есть лояльность аудитории и огромная база поклонников, которые идут за артистом», - заключил собеседник НСН.
Эксперты индустрии, подводя специально для НСН музыкальные итоги лета 2025 года, назвали в числе самых востребованных стадионных артистов Басту, Сергея Жукова, Леонида Агутина, группу «Звери», Егора Крида, Анну Асти и Zivert.
