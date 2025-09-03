Шуфутинский объяснил рекордный интерес к хиту «Третье сентября»

«Песню “3-е сентября” слушают многие, но я не могу объяснить, чем она так понравилась молодежи. Я не музыкальный критик, я спел ее так, как чувствовал. Как сейчас говорят молодые люди: “Зашла!”. Вот она и зашла. В ней есть искренние моменты: каждый проходил через расставание, любовь, новые встречи — это обыкновенные человеческие чувства. Они всем важны и всем поняты, поэтому “3-е сентября” оказалась у многих в сердце на долгие годы», — цитирует его слова «МТС Музыка».



По данным аналитиков музыкального стриминга, количество прослушиваний у осеннего хита сильно выросло за последние восемь месяцев 2025 года. Этот трек слушали на 89% чаще, чем в прошлом году. Ожидается рост популярности этой песни осенью и зимой, так как это уже бывало в 2024-м (рост на 233% по сравнению с прошлыми месяцами) и в 2023-м (+87%). Самым частым месяцем для прослушивания в прошлом году стал сентябрь, а затем октябрь и декабрь. В 2025 году лидерство удерживает апрель, а хуже всего себя показал февраль.

Хит «3-е сентября» впервые был исполнен Шуфутинским в 1994 году. Песня ежегодно возвращается в чарты в сентябре, а певец традиционно проводит концерты в этот день.

Ранее «Яндекс Маркет» и «Авито» объяснили НСН, насколько сильно растет спрос на товары с Шуфутинским перед третьим сентября.

