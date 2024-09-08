После возбужденного уголовного дела Моргенштерн удалил все посты из своего Telegram
Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) (признан иноагентом) удалил все посты из своего Telegram-канала.
Известно, что это произошло после того, как против исполнителя 8 сентября завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Отмечается, что он долгое время не маркировал публикации в своих социальных сетях, как этого требует законодательство об иностранных агентах.
Всего на канале рэпера было свыше 650 тысяч подписчиков.
Редактор НСН также проверил наличие постов в официальном Telegram-канале звезды. Сейчас информация на его странице гласит только, что она была создана 11 марта 2022 года.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Моргенштерну грозит уголовное дело за неуведомление о получении израильского гражданства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские военные разбили пункт дислокации центра спецопераций ВСУ
- МО России: ВС РФ взяли под контроль Новогродовку в ДНР
- СК собирается объявить иноагента Моргенштерна в розыск
- После возбужденного уголовного дела Моргенштерн удалил все посты из своего Telegram
- Прокуратура отреагировала на массовую драку в одном из поселков Кубани
- СМИ: Трое российских бойцов выжили после подрыва на мине под Угледаром
- СМИ: В Полтаве раздался взрыв
- Песков: России еще многое предстоит сделать для победы в СВО
- Война, надежда и любовь: Педро Альмодовар и «Бруталист» выиграли Венецианский кинофестиваль
- СМИ: ВСУ начали применять БПЛА с расплавленным металлом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru