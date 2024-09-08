После возбужденного уголовного дела Моргенштерн удалил все посты из своего Telegram

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) (признан иноагентом) удалил все посты из своего Telegram-канала.

Известно, что это произошло после того, как против исполнителя 8 сентября завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Отмечается, что он долгое время не маркировал публикации в своих социальных сетях, как этого требует законодательство об иностранных агентах.

Всего на канале рэпера было свыше 650 тысяч подписчиков.