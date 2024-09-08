Против рэпера Моргенштерна заведено уголовное дело
8 сентября 202406:29
Против российского исполнителя Моргенштерна (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) завели уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Музыкант в течение длительного времени публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без пометок иноагента.
Ранее Моргенштерн пожаловался на то, что столкнулся с депрессией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru