Против рэпера Моргенштерна заведено уголовное дело

Против российского исполнителя Моргенштерна (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) завели уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

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Музыкант в течение длительного времени публиковал материалы в Telegram-канале и на YouTube без пометок иноагента.

Ранее Моргенштерн пожаловался на то, что столкнулся с депрессией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.instagram.com/morgen_shtern/
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