«Посидел бы дома»: Лещенко о новых альбомах, жестком графике и дуэтах с молодежью

Новый альбом Лещенко «Только в любви» увидит свет 6 июня 2025 года. В пластинку войдут как новые песни Лещенко, так и его дуэты с такими молодыми артистами, как Алексей Воробьев, Елена Гусарова, Зара и Александра Воробьева. Лещенко рассказал, что в новом релизе будет представлено 18 песен.

- Расскажите о своих последних работах.

Я сейчас выпустил два альбома, это мои большие работы. Первый альбом я составил из сборника военных песен, пластинка состоит из 18 переанжированных композиций. Это было приурочено ко Дню Победы. Второй альбом «Только в любви» представляет собой подборку песен, которые я где-то исполнял за последние два года – на телевидении, радио или концертах. Это 18 ранее не изданных песен. Мне очень хотелось это сделать, потому что появилось достаточно много интересных композиций, которые я пел и на «Песне года», и на «Огоньках». Это песни, которые достойны внимания и того, чтобы быть записанными. Получился такой симпатичный альбом о любви - об этом замечательном чувстве. Каждый человек, занимающийся искусством, рано или поздно касается этой темы. У меня получился очень лирический альбом.