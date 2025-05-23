«Посидел бы дома»: Лещенко о новых альбомах, жестком графике и дуэтах с молодежью
Лев Лещенко признался НСН, что с удовольствием бы отдыхал дома, если бы не был настолько востребованным артистом.
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью НСН рассказал о новом «симпатичном» альбоме с молодыми исполнителями, загруженном концертном графике и феномене соцсетей.
Новый альбом Лещенко «Только в любви» увидит свет 6 июня 2025 года. В пластинку войдут как новые песни Лещенко, так и его дуэты с такими молодыми артистами, как Алексей Воробьев, Елена Гусарова, Зара и Александра Воробьева. Лещенко рассказал, что в новом релизе будет представлено 18 песен.
- Расскажите о своих последних работах.
Я сейчас выпустил два альбома, это мои большие работы. Первый альбом я составил из сборника военных песен, пластинка состоит из 18 переанжированных композиций. Это было приурочено ко Дню Победы. Второй альбом «Только в любви» представляет собой подборку песен, которые я где-то исполнял за последние два года – на телевидении, радио или концертах. Это 18 ранее не изданных песен. Мне очень хотелось это сделать, потому что появилось достаточно много интересных композиций, которые я пел и на «Песне года», и на «Огоньках». Это песни, которые достойны внимания и того, чтобы быть записанными. Получился такой симпатичный альбом о любви - об этом замечательном чувстве. Каждый человек, занимающийся искусством, рано или поздно касается этой темы. У меня получился очень лирический альбом.
- Расскажите о сотрудничестве с молодыми артистами. Как создаются необычные коллаборации?
Эти ребята - мои друзья, с которыми я хотел поделиться своим отношением к сегодняшней музыке, к этому светлому чувству, которое мы все воспеваем в своих произведениях. Это мои друзья, с которыми я или снимаюсь, или просто знаком, или нахожусь в хороших дружеских отношениях. Что-то предлагается ребятами, что-то я сам предлагаю спеть. Леша Воробьев, например, предложил песню, которая называется «Шлягер». Зара принесла мне песню, которая когда-то была новогодней, но теперь называется у нас «Звездная ночь». При этом я не пытаюсь как-то продлить себе популярность за счет таких коллабораций, это обоюдный процесс. Недавно я записал коллаборации с Loc-Dog, с группой Filatov & Karas. С Бастой у меня был сделан замечательный номер. Они сами приходят ко мне, и очевидно, что в этом есть какой-то интерес современного творчества, необычный подход к музыке и к видению сегодняшнего креативного процесса. Я пишу с современными исполнителями поп-музыки и даже шансона. Я ведь не пытаюсь свою музыку кому-то навязывать. Я просто пишу, а что-то уже появляется в эфире. Где есть возможность поработать – я работаю. Также меня часто просят выступить на концертах. Они, как правило, имеют тему. И эта тема обращается опять к каким-то известным мелодиям и номерам.
- Сейчас соцсети дарят вторую жизнь уже немного позабывшимся артистам и композициям: на пике популярности Надежда Кадышева, Михаил Шуфутинский, группа «Дюна» и так далее. Считаете ли Вы, что соцсети могут подарить Вашим композициям новую жизнь? Могут ли они как-то выстрелить на новом витке?
В отличие от кого-то другого мой репертуар постоянно звучит. Зачем «выстреливать» песне «Прощай», которая и так звучит уже 30 лет? Или «Ни минуты покоя», «Соловьиная роща», «Родительский дом», новую версию которого мы недавно сделали с детьми. Эти песни и так звучат! Я уж не говорю про «День Победы». Десяток, может, пятерка песен постоянно звучат. Когда появляется что-то новое, оно ротируется на радио, входит в новый репертуар. Новые произведения сложнее находят свою дорогу, потому что сейчас огромное количество музыки, большое число радиостанций, музыка дифференцируется.
- Как часто Вы сейчас выступаете? Довольны ли своей активной творческой жизнью?
Да я уже давно бы посидел дома с удовольствием! Это востребованность, я сам уже никому ничего не предлагаю. Отказаться невозможно, поэтому я пока скачу в упряжке, ни влево, ни вправо свернуть не могу. У меня практически каждый день расписан. Вчера я пел на 85-летии Лиона Измайлова. Мы старые друзья, я ему не могу отказать. Сегодня я иду на «Новую волну», где буду с мальчишками и девчонками петь песню «Родительский дом». Послезавтра у меня концерт Давида Тухманова в Кремле, 31 числа – Владимира Шаинского. Были празднования Дня Победы - у меня было порядка десяти официальных концертов! Была история, когда артистов обвиняли в том, что они за патриотические песни брали деньги. Так вот, я спел все эти концерты абсолютно бесплатно! За все свои годы я ни рубля не брал за патриотические концерты. Такие обвинения не касаются нас, взрослых артистов, которые прожили всю жизнь вместе со страной, ездили всюду, остались на Родине и работают во славу Отечества.
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